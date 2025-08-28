Annak ellenére, hogy a kedvezményes kamatozású Otthon Start program keretében kapott támogatást csak szeptember elsejétől lehet igénybe venni, már most fokozott az érdeklődés a vásárlók részéről, ami ősszel tovább erősödik várhatóan. Budapesten már tömegével kötik az előszerződéseket - derül ki az OTP Ingatlanpont piaci elemzéséből. Mutatjuk, hogy milyen lakásokat keresnek leginkább!

Felpezsdítette a piacot az Otthon Start program: nagyon sok érdeklődőből már előszerződő lett.. Fotó: Pexels/Anastasia Shuraeva – Képünk illusztráció

A cég budapesti régióvezetője szerint már most látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt.

Gyakorlatilag azok is szeretnének ingatlant vásárolni, akik korábban nem gondolkoztak ezen vagy teljesen elhessegették a gondolatot

– érzékeltette a helyzetet Kurecskó József.

A szakember arra számít, hogy a vevőknek nem lesz sok idejük meghozni a végső döntést, annyira felpezsdíti a piacot az Otthon Start program.

A vevők szeptembertől arra számíthatnak, hogy az árak gyorsuló ütemben nőhetnek és gyorsan kell dönteniük, ha megfelelő ingatlant találnak. Egy jól árazott ingatlannál nem lesz idő napokat, de akár órákat sem gondolkozni. Az alkuk aránya, mértéke jelentősen csökken, sok ingatlan fog elkelni irányáron

– árulta el az ingatlanpiaci szakember, majd hozzátette:

a kereslet most egyértelműen az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakásokra koncentrál, ettől eltekintve szinte megállt a piac.

Budapesten főleg a kicsi, de új építésű és 60 milliós vételár alatti lakásokat keresik az Otthon Start program keretében. Fotó: Brett Sayles / Pexels (illusztráció)

Ilyen lakásokat keresnek az Otthon Start program keretében Budapesten

Kurecskó József elárulta azt is, hogy jelenleg Budapesten a 60 millió forint alatti, kis lakások iránt nőtt meg a kereslet, mivel ez az az összeghatár, amihez a többségnek rendelkezésére áll a 10%-os önerő és a kedvezményes hitel összegébe is belefér. Ezen belül is a jó állapotú ingatlant keresik, mert a kedvezményes, 3%-os kamatozású hitelt felvevők többségének nincsen tapasztalata a felújításban.

A kedvezményes hitel legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásokra vehető igénybe.