Aggasztó új tanulmány látott napvilágot, a bolygók pusztulására figyelmeztetnek a tudósok

Aggasztó új tanulmány látott napvilágot, amelyben megállapították, hogy a bolygók belsejében fekete lyukak alakulhatnak ki, amelyek idővel elpusztítják azokat. Az augusztus 20-án közzétett kutatásból kiderült, hogy a sötét anyag összegyűlhet az egyes bolygók közepén, ami fekete lyukat hoz létre, és amely végül belülről kifelé felfalja a bolygót. A NASA elárulta, bár egyelőre nem tudják biztosan, micsoda az a bizonyos sötét anyag, annyi bizonyos, hogy az univerzum körülbelül 27 százalékát teszi ki.

Aggasztó: a bolygók belsejében fekete lyukak alakulhatnak ki, amelyek idővel elpusztítják azokat – Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A sötét anyag az a láthatatlan ragasztó, amely összetartja az univerzumot. Ez a titokzatos anyag mindenütt körülvesz minket, és az univerzum anyagának nagy részét alkotja

– tette hozzá az űrügynökség, kijelentve, a sötét anyag nem hoz létre fekete lyukakat, de segítheti azok kialakulását.

Az új tanulmányból az is kiderült, hogy az exobolygókat (a Naprendszeren kívüli csillag körül keringő bolygókat) különösen ideális égi detektoroknak tartják a sötét anyag kölcsönhatásainak vizsgálatára. Elméleti számítások segítségével a kutatók azt feltételezték, hogy az exobolygók hosszú időn keresztül gyűjthetik össze a sötét anyagot a magjukban.

Ha a sötét anyag részecskéi elég nehezek és nem semmisülnek meg, akkor végül egy apró fekete lyukká omolhatnak össze. Ez a fekete lyuk ezután növekedhet és felemésztheti az egész bolygót, és az eredeti bolygóval megegyező tömegű fekete lyukká változtathatja. Ez az eredmény csak a szupernehéz, nem megsemmisítő sötét anyag modellje mellett lehetséges

– mondta el Mehrdad Phoroutan-Mehr, a Kaliforniai Egyetem csillagásza és a tanulmány egyik társszerzője.

A Föld ugyanakkor nem egy exobolygó, így feltehetően nem kell attól tartani, hogy hamarosan elnyeli egy hatalmas fekete lyuk. Mehrdad Phoroutan-Mehr elmondása szerint a gáznemű exobolygók vannak elsősorban veszélyben.

A különböző méretű, hőmérsékletű és sűrűségű, gáznemű exobolygókban fekete lyukak képződhetnek megfigyelhető időskálán, és akár több fekete lyukat is generálhat egyetlen exobolygó élete során. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az exobolygók felmérése hogyan használható szupernehéz sötét anyag részecskék felkutatására, különösen azokban a régiókban, amelyekről feltételezik, hogy sötét anyagban gazdagok, mint például a Tejútrendszer galaktikus központja

– tette hozzá a csillagász.