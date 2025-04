Karácsonyék és a Tisza Párt mentené Gyurcsány embereit

Szepesfalvy Anna fővárosi Fidesz képviselő sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a fővárosi cégpályázatot átlátható módon, nem pedig zárt ajtók mögött kell lefolytatni. Ehhez az állásponthoz társulnak a bírálóbizottság tagjai, Gulyás Gergely Kristóf budavári önkormányzati képviselő és Radics Béla fővárosi Fidesz képviselő is.

Radics Béla, Szepesfalvy Anna és Gulyás Gergely Kristóf Fotó: Bánkúti Sándor

Szepesfalvy Anna átláthatóságot, nem pedig zárt ajtók mögötti egyeztetéseket követel

A fővárosi cégvezetői pályázat kapcsán rengeteg átláthatatlan pályázat és rejtett alkudozás zajlik.

Karácsonyék és a Tisza-frakció limonádézgatások, titkos paktumok, zárt ülések és háttéralkuk mentén akarják megtartani Gyurcsány embereit és újabb pénzcsapokra ültetni a Tisza párt saját jelöltjeit - mindezt anonim és átláthatatlan pályázatok mentén.

- fogalmazott Szepesfalvy Anna. Erre a fajta alkudozásra Szepesfalvy a 'zárt ajtók paktuma' jelzőt használta; a Tisza Párt és a Karácsony-DK vezetés rejtett módon döntöttek arról, hogy Gyurcsány embereit megtartsák a fővárosi cégek vezetésében. Ehhez a Fidesz nem tud asszisztálni és nem is fog. A fővárosi közgyűlésen kezdeményezték, hogy hívják vissza az összes cég vezetőjét. A Közgyűlésen mindenki a szavazatával támogathatja, hogy valóban átlátható kiválasztási folyamat működjön.

Jelenleg átláthatatlan a kiválasztás folyamata; nem lehet tudni, kik és milyen hátterű emberek jelentkeznek adott pozíciókba. Ennek az lesz a vége, hogy gyenge lesz a felhozatal. Ez a fajta átláthatatlanság egyértelműen arra utal, hogy érdekeltek Gyurcsány embereinek megtartásában.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Tisza Pártnak egyértelmű szándéka, hogy a saját embereiket vezessék be pénzosztó pozíciókba. Erre korábban is volt példa; Szepesfalvy visszautalt a Szociális Közalapítvány Kuratórium választására, amely során a Tisza Párt más néven próbálta egyik emberét előnyös pozícióba helyezni.

Gyurcsány embereinek pozícióba helyezése nyereséges lehet a baloldal számára, a budapestiek azonban rengeteget veszítenek ezzel, semmi nem garantálhatja azt, hogy jobban működik a cégek tevékenysége.