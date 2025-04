Botrányos pályáztatás: a Tisza vakít, Gyurcsány káderei maradhatnak?

Fővárosi cégek - titkos szavazás, anonim jelentkezők vagy nem?

Első körben úgy véleményezi a bizottság a beérkezett cégvezetői pályázatokat, hogy a neveket, az életkort és a fotókat kitakarják. Egyfajta tessék-lássék intézkedés ez, mivel a következő lépés a személyes meghallgatás, ahol nyilván nem eltakarva érkeznek a cégvezető-jelöltek. Ezt követően szintén szigorúan titkosan kiválasztják a legjobbnak tartott jelöltet, majd cégenként ezt az egy nevet, illetve a pályázati anyagát terjesztik elő a főpolgármesternek. Ami szintén problémás, hiszen mint feljebb írtuk, a törvény a mindenkori főpolgármester kezébe helyezi az általa javasolt személy előterjesztésének lehetőségét. Tehát háttéralku nélkül, vissza is dobhatja a tiszások által támogatott jelöltet.

Magyar Péter megint hazudott

Az eddig történtek alapján, kimondható: hazudott Magyar Péter. Jelesül, a Tisza Párt elnöke korábban azt nyilatkozta, nem vállalnak el semmilyen pozíciót addig, amíg az összes cégvezető menesztésre nem kerül. Ezzel szemben az ő emberük az, Orbán Árpád, aki a Tulajdonosi Bizottság elnökeként felügyeli a pályázatokat. De augusztus óta már vezetői székhez juttatták több emberüket is.

A Fővárosi Szociális Közalapítványba a genderlobbista Bódis Krisztát és Incze Zsuzsát.

A Pro Cultura Urbis Közalapítványba pedig Nagy Ervint.

Az egyetlen tanácsnoki pozíciót a tiszás Bovier György kapta meg és minden bizottságban vannak Tisza által delegált külsős tagok is.

Olcsó színjátéknak tűnik a fővárosi cégek új vezetői pályázata

Vakítás: Akár Gyurcsány emberei is maradhatnak székükben

A fentiekből kivehető, továbbra is kérdéses, hogy megtörténik-e a Magyar Péter pártja által erőltetett teljes vezetői csere. Karácsony Gergely ugyanis már tavaly egyértelművé tette, hogy továbbra is Gyurcsány Ferenc kádereit látná szívesen a fővárosi cégek élén. Nyilvánvaló, a haverok foglalkoztatásának tétje van, hiszen maga Gyurcsány is kiállt több cégvezető mellett.

Mutatjuk kik miatt kellett a zsebükbe nyúlniuk a budapestieknek eddig, akik közül akár maradhat több is a székében a tiszás-dékás színjáték miatt: