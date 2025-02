Időjárás: ekkor váltja a szibériai hideget az érkező tavasz

Továbbra sem nézhetsz könnyű napok elé, már ami az időjárás változásait illeti. A hajnali –15 fok közeli hőmérsékletek, melyeket főként a fagyzugosabb, eldugottabb településeken élők érezhetnek, sok gondot okoznak. Mutatjuk, hogy meddig kell kibírnod a hatásukat.

Az időjárás hamarosan hosszú időre megváltozik – Fotó: Köpönyeg

Évek óta nem volt példa ilyen erős fagyhullámra

– hangsúlyozta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint ez többek között azért is fontos, mert amihez nem vagyunk hozzászokva, az jobban megterhel bennünket. Bár a városokban nincs –20 fok közeli hőmérséklet, a városoktól kívül eső, kisebb, eldugottabb településeken vagy a fagyzugokban akár –15 fok alá is mehet a hőmérséklet, még csütörtök hajnalban is.

Ennek a fagyhullámnak egy további nehézsége, hogy nem csupán egy-egy napra, hanem hosszabb időre is ilyen időjárással kell számolj. Ezt pedig már a szervezeted is megérzi:

A vérnyomás emelkedése, a szív terheltsége, az infarktus, a sztrók gyakorisága, a szívelégtelenség, a görcsös folyamatok felerősödése, a fáradékonyság, a feszültség érzete, az idegeskedés, a szorongásos panaszok mind olyan tünet, amelyekből mostanában bőven kijutott az arra érzékenyeknek

– jegyezte meg a meteogyógyász a most tapasztalható időjárás kapcsán, melyekre továbbra is lehet számítani.

Az időjárás hamarosan télből tavasziba vált

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön hasonlóan fagyos lesz a reggel, napközben ismét napos időben lesz részed. Csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Nyugaton, északnyugaton többfelé megélénkülhet a déli-délkeleti szél. Kora délután 3 és 7 fok közötti maximumokat mérhetsz.

Pénteken és szombaton is az ország nagy részén hosszabb időre kisüt a nap, említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Leginkább fátyolfelhők lehetnek az égen. Egyre többfelé lehet élénk, erős a délkeleti szél. A reggelek továbbra is hidegek, fagyosak lesznek, délutánonként pedig 3 és 8 fok közötti maximumokra van kilátás.

Az év leghidegebb időszakának végéhez közeledünk – Fotó: HungaroMet

A HungaroMet előrejelzése szerint az látható, hogy a kifejezetten hűvös napok után emelkedni kezd a hőmérséklet, mely tendencia egészen a jövő hétig tart majd. Mind az éjszakák, mind a nappalok egyre melegebbek lesznek, egészen február 25-én keddig. Aznap már éjjel is plusz fokokra lehet számítani, nappal pedig jóval 10 fok felett is lehet a hőmérséklet maximum értéke. Azután pedig várhatóan közel sem lesz annyira hideg, mint az elmúlt időszak alkalmával.