Életveszélyes időjárás: vörös kód lépett életbe Magyarországon

A következő napok során jutunk el a -20 fokos fagyok közelébe, mely miatt már életveszélyes időjárási hatásokra kell készülj. A hőmérséklet mellett az is gondot jelent, hogy egyre tartósabban áll fenn ez a hideg időjárás.

Az életveszélyes időjárás az egészséges szervezetűeket is fenyegeti Fotó: Köpönyeg

Bár az eddigi éjszakák is produkáltak komoly lehűléseket, az igazán erős éjszakai lehűlésekre a következő egy-két napban kell számítanunk

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint pillanatokon belül elérjük azt a -15 fok alatti hőmérsékleti tartományt, ami már nagyon komoly problémákat tud okozni.

Talán kevesen gondolnak rá, milyen súlyos következménye lehet, ha a tartós hidegben áthűlnek a falak és a nem megfelelően vagy alig fűtött, esetleg fűtetlen otthonokban élők emiatt komoly veszélyben lehetnek

- folytatta a meteogyógyász, miközben azt is elárulta:

A tartós fagyhullám a legveszélyesebb, a legtöbb többlethalálozást okozó orvosmeteorológiai helyzet, amit a nemzetközi kutatások is alátámasztanak. Csak a második a hőhullámok által okozott többlethalálozás.

Nem is beszélve arról, hogy mindez számos panasszal jár, így nem csodálkoznánk rajta, ha szívesebben lennél most inkább a Portugáliához tartozó Madeira egyik szigetén. Az életveszélyes időjárás miatt Magyarországon ugyanis az emberek keringési rendszere tartósan terhelődik, az erek beszűkülnek, megnövekszik a szív munkája, tartósan magas vérnyomás értékek alakulhatnak ki, ezek pedig a sztrókok, infarktusok számának a növekedését idézik elő. Ott van továbbá az aritmia, a mellkasi diszkomfort érzet és szívelégtelenség is sokkal inkább előfordulhat.

„Sok ember esetében az átlagosnál jóval könnyebben alakulhatnak ki életveszélyes helyzetek. Ez a tartós hideg rossz hatással van a mentális állapotunkra, az immunrendszerünkre, a fizikális teljesítőképességünkre, így rengeteg, az időjáráshoz kapcsolódó tünet jelentkezhet lényegesen súlyosabb formában, lényegesebben gyakrabban és komplexebben, mint máskor” - hangsúlyozta a szakember, aki szerint a következő pár napban is szem előtt kell tartani mindezt.