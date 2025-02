Az év leghidegebb időszaka jön pillanatokon belül, így hat majd rád

Az elmúlt napok után még mindig van hidegebb, tovább romlik az időjárás. Ennek következtében már az életminőséget is ronthatja mindaz, ami a következő időszakban vár ránk. Nehéz idők jönnek!

Az időjárás továbbra sem kegyelmez, a hideg napoknak közel sincs vége Fotó: Köpönyeg

Az utóbbi időben napi szinten elmondható, hogy széles spektrumon mozog az időjárás. Ma már minden harmadik magyar ember érzékeny az időjárásra. De nemcsak számukra rossz hír, hogy az év leghidegebb időszaka következik.

Számítani kell a -20 fok közeli, adott esetben az alatti hőmérsékletre is. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhol, egyszerre lesz -20 fok, hanem azt, hogy lesznek olyan lakott területek, ahol ennyire csökken a hőmérséklet

- hívta fel a figyelmet a közelgő veszélyre dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Ebben a hidegben már több mindenre oda kell figyelned. Nem mindegy, hogyan öltözködsz, ha kilépsz az utcára, ügyelni kell a fűtésre és figyeld a hidegnek a szervezetedre gyakorolt hatását.

A sarki hidegbetörés, ami a hidegfront mögött érkezik, nagyon száraz, ezért rettenetes módon le tud hűlni a levegő. Már vasárnapra virradóan is érezhetően hidegebb volt, de a következő pár napban folyamatosan egyre hidegebb lesz

- hangsúlyozta a meteogyógyász, aki szerint a mostani változások a keringési rendszert terhelik meg leginkább, erős vérnyomás kiugrásokat okoznak, valamint szívproblémákat, a görcsös és a gyulladásos folyamatok erősödését, továbbá a különféle fejfájások gyakoribb és erőteljesebb jelentkezését.

A száraz hideg miatt a nyálkahártyáink is kiszáradnak, lehűlnek, védtelenné válnak a bejutó kórokozókkal szemben. A fertőzések és a kiszáradás ellen is javaslom a maszkhasználatot, legalább ezekben a napokban

- tette hozzá a szakember. Arról is beszélt, hogy ez a szélsőséges időjárás, melyhez még egy kettősfront hatásai is társulnak, már rontja az életminőséget, emellett a munkára, a karrierre, a tanulmányokra és az emberi kapcsolatokra is kihat.

Senkit nem kímél a közelgő szibériai időjárás

A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint hétfőn már túlnyomóan napos időre számíthatsz, időnként északon, északnyugaton zavarhatják felhők a napsütést. Csapadék nem lesz. Az ország keleti, délkeleti felén többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél. Hajnalban -15, -3, napközben -1, +4 fokot mérhetsz. Kora reggel a fagyzugos északi völgyekben lesz a leghidegebb.