Időjárás: veszélyes tüneteket okozhat a hamarosan érkező fagyhullám

A napokban érkező markáns hidegfront, mely a korábbi melegfront után éri el a térséget, több kellemetlen következménnyel jár, mint gondolnád. Nem is beszélve arról, ami a hidegfront mögött történik, a hideg levegő tartós beáramlásával. Ez határozza meg ugyanis a következő napok időjárását.

A hétvégén kialakuló időjárás a te szervezetedet sem kíméli Fotó: Köpönyeg

A szombat egy átmeneti nap, mert a száraz hideg még nem érte el teljesen az ország területét. Hamarosan sokfelé tartósan borús időre, hózáporokra, erős északi szelekre kell számítani

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint már a szombati napon is nagyon alacsony lesz a hőérzet, a hőmérséklet pedig alig haladja meg a nulla fokot, ha egyáltalán meghaladja.

A meteogyógyász a leggyakoribb tüneteket is felsorolta, melyek a következő néhány napot jellemzik majd: „Feszültség, ingerültség, szédüléses panaszok, szorongásos, pánikszerű állapotok, kopásos ízületi problémák, beszűkülő erek, melyek miatt a vérnyomás ingadozása, emelkedése várható, szívelégtelenség, mellkasi diszkomfort érzet, szívdobogás érzése, aritmia, infarktus, sztrók, a görcsös folyamatok erősödése, fejfájások, migrének is előfordulhatnak, illetve gyakoribbá válhatnak, hogy csak a leggyakoribbakat említsem” - sorolta a szakember. Ez persze nem jelenti azt, hogy a felsorolt problémák mindenkit érintenek, de az arra hajlamosaknál most gyakrabban fordul majd elő.

A mostani időjárás csupán a kezdet

Nem is beszélve arról, hogy az erősödő hajnali fagyok, már -10 fok köré vagy az alá is vihetik a hőmérsékletet. A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint vasárnap a fagyos reggelt követően napközben az ország nagy részén a felhőké lesz a főszerep, északon-északkeleten viszont hosszabb időszakokra kisüt a nap. Jelentős csapadék nem várható, de néhol előfordulhat hószállingózás, gyenge hózápor. Az északi-északkeleti szél csak néhol élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Hétfőn a Dunántúlon és a főváros környékén gyengén, illetve közepesen felhős, máshol derült lesz az ég, sok napsütés várható. Az ország keleti, délkeleti felén többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban -14, -3, napközben -1, +4 fokot mérhetünk. Kora reggel a fagyzugos északi völgyekben lesz a leghidegebb.