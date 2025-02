Németh Lajos: Az idei tél leghidegebb napjai jönnek, de végre eltűnnek a vírusok!

Németh Lajos fia és annak családja nélkül ugyan, de lánya mellett köszöntötte az új évet. Németh Lajos lánya középső gyermeke ugyanis konfirmált, ami Finnországban egy igazi családi ünnep. Németh Lajos unokája ünnepélyes eseménye kapcsán ott köszöntötte az új esztendőt, hideget, vagy hófödte tájat azonban hiába keresett.

Németh Lajos szerint az ország északi részén akár mínusz 18 fok is lehet Fotó: mw bulvár

Németh Lajos: „Az idei tél leghidegebb napjai jönnek”

Finnországban indítottuk az idei esztendőt, mivel az ott élő három unokám közül az egyik, pontosabban a középső konfirmált. A finneknél ez egy nagyon-nagy egyházi ünnep, igaz, nem annyira a vallásra helyezik a hangsúlyt. Inkább egy nagy családi összejövetel. Így mi is részt vettünk rajta a feleségemmel. Két hetet töltöttünk Finnországban, de hiába kerestem, odaát sem találtam az igazi telet. Meglepő és már-már hihetetlen enyheség volt, Turku – ami egyébként Finnország legrégebbi városa – hihetetlen enyhe időjárással lepett meg minket. De nem csak ott, máshol is nagyítóval keresik a téli hideget és a havat

– kezdte Németh Lajos, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy az idei tél leghidegebb napjai még csak most érkeznek Magyarországra.

Németh Lajos elmondta, a hideg érkeztével a vírusok elköszönnek Fotó: mw bulvár

„Sajnos olyan időket élünk, ha már lepelnyi, vagy egy centiméteres havat látunk, örülünk. Észak- és Kelet-Európában mondjuk már megtalálható az a fajta hideg, amit mondjuk Finnországból is hiányoltam. Ez elindult északról, dél felé, így el is ér bennünket, pénteken és szombaton. Az idei tél – tehát a 2024–25-ös téli időszak – leghidegebb napjai jönnek el vasárnaptól, illetve hétfőtől. Nagyon kell ez a hideg – még, ha nem is lesz hosszú kimenetelű – mivel az éjszakai órákban fagyni fog, többfelé mínusz 10 fok alatti hőmérséklettel lehet majd számolni. Kedd-szerdára virradóra pedig, főleg az ország északi részén mínusz 17-18 fokos hideg is lehet” – fejtette ki a sztármeteorológus, aki elárulta, hogy bőven nulla fok alatti hőmérséklettel kell számolni az elkövetkező napokban, amely miatt a vírusos időszak is a végéhez érhet.

Mikor tűnnek el a most tomboló vírusok? Majd ha fagy! Fotó: Metropol

Befellegzett a kórokozóknak

Ez azért is jó hír, mivel a kártevők és a kórokozók, amelyek átvirgonckodták az eddigi, számukra kedvező időjárást, most egy picit eltűnnek. A nagy baj, hogy rendkívül száraz volt az idei tél, egyelőre úgy állunk, hogy alig-alig hullott csapadék, ha pedig így megyünk neki a tavasznak, hogy nem pótlódik az, ami hiányzik a földből, akkor bizony aszályos év elé nézünk. Főleg, ha a következő hetekben nem érkezik jelentős mennyiségű csapadék az országba

– mondta Németh Lajos.