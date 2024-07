Óriási meglepetés érte Németh Lajost, sírva fakadt az időjós

Hihetetlen, de 74 éves lett az ország legnépszerűbb meteorológusa. Németh Lajos jó pár évet letagadhatna korából, ami bizonyára köszönhető az aktív életmódjának.

Németh Lajos családjával ünnepelte a születésnapját Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Németh Lajos Finnországban élő unokái is hazalátogattak születésnapjára

Németh Lajost a Mokkában köszöntötték születésnapja alkalmából, azon túl, hogy óriási meglepetésben volt része, elárulta, honnan indult, ami a népszerűséghez és a sikerhez vezetett.

„1950. július 17-én láttam meg a napvilágot”.

Drága jó édesanyám, Isten nyugosztalja otthon szült, mert én egy falun, a Börzsöny lankáin, az Ipoly völgyében található Vámosmikolán születtem.

„Akkor legalább ugyanilyen meleg volt a július, mert visszatekintettem rá, mégis milyen körülmények között jöttem világra” – mondta a meteorológus, aki arról is említést tett, hogy a családi összejövetelen már túl vannak, ugyanis két külföldön, pontosabban Finnországban élő unokái ma már elhagyják Magyarországot.

Fia volt a meglepetésvendég

Míg Lajos csak mesélt, ezen a ponton lépett be az interjúba Németh Balázs, az időjós fia egy tortával, mellyel édesapját köszöntötte. Szóba került a gyerekkora is, és elárulta, hogy a metereológus szakmája bizony a család hétköznapjait is kitöltötte, ugyanis gyakran került szóba az időjárás.

„A napokban voltunk Siófokon, és nosztalgiáztunk, hogy mindig ott nyaralt együtt a család minden szezonban, míg apa dolgozott. Figyelemmel kísérte, hogy mikor jön a vihar, én pedig a kis focilabdámmal megrugdostam a talajhőmérőt, és akkor mérges volt rám mindenki. A lényeg az, hogy mi ebbe belenőttünk” – árulta el Balázs, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy milyen a hétköznapokon Németh Lajos apaként, amit a nézők nem láthatnak és nem ismerhetnek. A reakció azonban rendkívül szívfacsaró volt...

„Ami inspiráló számomra is, és szerintem nagyon szép történet. Ugye 74 éves, és Vámosmikoláról, egy kis Pest megyei faluból, az Ipoly völgyéből, a helyi általános iskolából, ahol most nem tudom, van-e ajtó vagy víz, éppen vannak-e mosdók”.

De onnan lépkedve az Arany János Gimnáziumon és az ELTE-n keresztül lett belőle az ország Németh Lajosa.

„Ezen én sokat szoktam gondolkodni, hogy léteznek-e ma még ilyen történetek, vagy mi kell ahhoz, hogy ilyen legyen” – mondta az időjós fia.