Ez komoly? Aggasztó, amit Németh Lajos mondott a szilveszteri időjárásról

Németh Lajos a festői szépségű Halászbástyáról köszöntötte a Mokka nézőit, jóllehet, abban, amit a szilveszteri időjárásról mondott, nem lesz köszönet!

Borús időjárás köszönt hazánkra az év utolsó napján (Fotó: Shutterstock)

Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy december 25-én, 26-án, de még december 27-én is napsütéses idő köszöntött hazánkra, még akkor is, ha igazán meleg nem volt. Legfeljebb 6-7 fokot mérhettünk, a hangulatunknak azonban mindenképp jót tett a szikrázó téli napsütés. Nos, Németh Lajos meteorológus szerint idén már nem is számíthatunk hasonlóan kellemes körülményekre. Talán idén már nem is látjuk a napot?

„Egyre nedvesebb lesz a levegő, növekszik a levegő páratartalma, egyre sűrűbbek és tartósabbak lesznek a ködfoltok. Szürke, ködös, borongós időnk lesz ködszitálással. A hőmérséklet visszaesik, a napsütés hiánya azért dolgozik, nulla és plusz öt fok közötti maximumokra számíthatunk az év utolsó napján is” – jelentette ki Németh Lajos a Mokka stábjának.

Így hát azok, akik szabadtéri programot terveztek az év utolsó napjára, jobb, ha több réteg ruhával és forró italokkal készülnek a partira.

Ilyen lesz az időjárás január elején

Újév napján ködös, borús időre ébredünk, majd napközben délnyugat, nyugat felől – az egyre élénkebb DNy-i szél hatására – csökkenhet a felhőzet. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás kialakulhat. Keleten 1, nyugaton 11 fok is lehet. Január 2-án Délnyugat felől tovább csökken a felhőzet, kisüt a nap, csak az Északi-középhegység térségében ragadhat be a ködfelhőzet. Néhol viharossá fokozódhat a DNy-i szél. 7 és 14 fok között várható általában a hőmérséklet, de ÉK-en ennél hidegebb lesz.

Január 3-án a nap első felében a borult égből szórványosan fordul elő eső, havas eső, majd délutánra csökken a felhőzet. Nagy területen lesz erős az ÉNy-i szél, mellyel hidegebb levegő érkezik a térségünkbe. Reggel 5, délután már csak 3 fok valószínű a koponyeg.hu előrejelzése szerint.