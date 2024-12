Nem hiszed el, milyen idő vár rád januárban: ekkor jöhet nagyobb havazás

Hamarosan véget ér 2024. és ismét egy új év kezdődik. A sokszor barátságtalan, nyirkos, párás, időnként esős december után vajon milyen lesz az év első hónapja? Nos, ami a prognózisból kiderül, hogy elég sokat fogjuk látni a Napot, de azért havazás is várható. Mutatjuk a részleteket.

Januárból többször is várható havazás / Fotó: Löffler Péter lp Dunántúli Napló

Az AccuWeather hosszútávú előrejelzése szerint nem túl hideg, sokszor derült, napos idő vár ránk januárban. A mostani számítások szerint január 14-én és 28-án akár nagyobb hóesésre is számíthatunk, persze biztosat senki nem tud mondani. Január első napjaiban éjszakánként nulla mínusz 3 fok körül alakulnak a hőmérsékletek napközben pedig 5-6 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. 10-én, 19-én és 20-án is várható kisebb hóesés. Január 13-tól indul be az igazán kemény tél, amely a hónap végéig is kitarthat. Ekkortól éjszakánként akár mínusz 6-8 fokos fagyok is lehetnek, míg napközben is mínuszban marad a hőfok, vagy jó esetben nulla fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hónap első felében ugyanakkor éjszakánként csak kisebb fagyok lesznek, míg napközben 2-5 fok körüli csúcsok várhatóak. A Napot nagyjából a hónap felében, 12-14 napon keresztül láthatjuk majd, ami nem is olyan rossz arány. Arról nem beszélve, hogy lassan egyre hosszabbak lesznek a nappalok, így a kedvünk is javulhat.