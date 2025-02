Kiderítettük, ennyi hó várható a következő napokban

Az elmúlt napokat uraló melegfront és a hét hátralévő részét jellemző hidegfront arra is hatással lesz, hogy milyen szabadtéri programokat érdemes tervezned. A mostani időjárásnak hála, az ország egyes részein akár a téli sportokkal kapcsolatos időtöltést is kitalálhatsz.

A hétvége időjárása elég havat hozhat a téli sportokhoz Fotó: Köpönyeg

A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint szombaton sokfelé élvezheted a napsütést, de az ország déli és a középső tájain még lesznek erősebben felhős körzetek. Számottevő csapadék nem várható. Kezdetben a felhősebb tájakon szállingózhat a hó. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északias szél. Fagyos lesz a reggel, néhol -10 fok közelébe vagy az alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig legfeljebb 0-5 fokot mérhetsz.

Vasárnap észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, viszont legfeljebb néhol alakul ki hószállingózás, kisebb hózápor. Nem lesz jelentős a légmozgás, néhol északkeleten lehet átmenetileg élénk a szél. Reggel helyenként ismét mérhetsz -10 fok körüli értékeket. Kora délután -1 és +4 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. A met.hu szerint viszont a jövő hét elején az ország egyes részein mínusz 16-19 fokig is süllyedhet majd a hőmérő higanyszála.

Ezeken a helyeken hoz havat az időjárás

A téli sportok és a szabadban töltött idő kedvelőinek jó hír, hogy Eplényben már most 30-80 cm-es a hóréteg, melynek felső 50 cm-e friss hó. Mátraszentistvánon 40-70 cm-es a hó mennyisége, amiből 20 cm friss hó. A Normafánál néhol 0 cm, másutt viszont közel 40 cm-es a hóréteg. Visegrádon 11-21 cm-nyi hó hullott eddig, melyhez további mennyiség várható.

A síelők.hu előrejelzése szerint Dunakömlődön 10 cm, Pécsen 10 cm, Bánkúton 3 cm, Dobogókőn 3 cm, Kékestetőn 3 cm, Sátoraljaújhelyen 3 cm, Szilvásváradon 3 cm, Tokajban 3 cm, Nagy-Hideg-hegyen 2 cm, a Normafánál 2 cm, Visegrádon 2 cm, Mátraszentistvánon pedig 1 cm friss hó hullhat a következő egy-két napban.

Ezek alapján pedig már most jól látszik, hogy érdemes elmenni síelni, snowboardozni, szánkózni, hóembert építeni vagy csak egy jót kirándulni. Nem is beszélve arról, hogy a tartós hideg miatt a korcsolyapályák jege is jobb minőségű lehet, mint általában.