Ekkor érkezik Magyarországra a szibériai hideg – A Balaton is be fog fagyni

Most még egy hazánktól északkeletre örvénylő és igencsak kiterjedt anticiklon rendezi az időjárásunkat. Ez az áramlás azonban fordulatot vesz és északról szibériai hideg levegőt sodor térségünkbe, igazán kemény mínuszokkal és havazással. Sok helyen kell megmaradó hótakaróra számítani!

Akkor az Észak-Európa felett felgyülemlett, szibériai eredetű hideg légtömeget egy mediterrán ciklon, viharos szél kíséretében hozza majd el a térségünkbe.

Valamikor a hétvége során indulhatnak meg dél felé a hideg, sarkvidéki eredetű léghullámok, amelyek miatt évek óta nem látott hideg érkezik, ami aztán napokon keresztül meghatározza majd az időjárásunkat” – mondta majd válik uralkodóvá napokon keresztül

– mondta Kókai Ádám, meteorológus a HungaroMet munkatársa.

Csütörtökön már országszerte lehet csapadékra számítani, de az Északi-középhegységben hó is eshet, a hőmérsékleti maximumok pedig mindössze 0–7 fok között alakulnak majd, hajnalban fagypont körüli vagy az alatti értékekkel.

Szibériai hideg jön jövő hét elejétől

Pénteken érkezik majd az igazán fokcsikorgató hideg, amikor is a kontinens északi része fölött kialakuló ciklon erős hidegfrontja közvetlenül a sarkvidékről sodor fölénk jóval hidegebb levegőt. Ekkor már a többfelé lehulló hó meg is maradhat. Mindez jelentős lehűléssel is párosul, aminek eredményeként szombattól már a napi maximumok is mindössze 0 fok körül alakulnak. A jövő hét elejére pedig megérkezik és állandósul pár napra a szibériai hideg.

Az előrejelzések szerint ráadásul a havas tájakon éjjelente akár –10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet!

A hótakaró vastagsága ugyan bizonytalan, de a szibériai hideg és az ezzel érkező tartós fagyok hatására, a jövő héten jó eséllyel befagyhat a Balaton is!

Rejtély a szakemberek előtt a szibériai hideg oka

Legutóbb 2022-ben tapasztaltunk ahhoz hasonlót, mint amit a hétvégétől tartogat számunkra a februári tél. A most érkező, száraz és fagyos időjárás nagyjából 5-6 napig tarthat. Enyhülésre február 20-a környékén van kilátás. A meteorológiai szakemberek feje azonban minden bizonnyal tovább fog fájni, ugyanis értetlenül állnak a szibériai hideg betörése előtt. Ilyen helyzetet ugyanis a poláris front gyengülése szokott előidézni, ám ennek most nyoma sincs, sőt: a poláris front köszöni szépen, jól van és kifejezetten stabilnak mondható.