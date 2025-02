Több megyére riasztás adtak ki: jelentős havazás várható, mutatjuk hol

Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon elszórtan fordul elő havas eső, hószállingózás. A DK-i szél nagy területen lehet erős. A csúcsérték +5 fok körül változik.

Több megyét érintő ónoseső miatt adtak ki riasztást / Kép: HungaroMet

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan fordul elő gyenge vegyes csapadék. +1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk. A szél mérsékelt marad.

Pénteken borult, párás időre van kilátás. Elszórtan további kis mennyiségű vegyes csapadék fordulhat elő. A keleti szél egyre inkább megélénkül. +5 fok várható.

Szombaton a reggeli ködfoltok feloszlása után erősen felhős idő valószínű, már nem várható csapadék. Az ÉK-i szél megerősödik. Marad az 5 fok körüli maximum.

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.