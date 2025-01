Hóval borított tájképekkel plakátolta ki a Facebook-oldalát a héten a Normafa Park. Ezzel adták a havas bolondozás szerelmeseinek tudtára, hogy a kitartó hóágyúzásnak köszönhetően véget ért a várakozás és immár elő lehet ásni a pince mélyéről a sífutó léceket, valamint a szánkókat! Utóbbi eszközöket azonban nem ártott szemmel tartani! A közösségi oldalon ugyanis több hozzászóló is arról panaszkodott, hogy szánkótolvajok portyáznak a kirándulóhelyen, akik több család örömébe is belerondítottak. A rémisztő történetről először ezen az oldalon írtak.

A szánkótolvajoknak sikerült belerondítaniuk sokak örömébe a Normafán, ahol a hóágyúknak köszönhetően sportolásra alkalmas a terep. / Fotó: Normafa Park / Facebook

Sportolásra alkalmas hó van a Normafán!!!

– kürtölte büszkén világgá a Normafa Park az újév második napjának reggelén. Régóta vártak már erre a havas sportok szerelmesei, hiszen a kiszámíthatatlan időjárás a korábbi napokban még nem tették lehetővé a hókészítést. Január 2-án azonban végre elindulhatott a folyamat, aminek az eredményeként sikerült hóval beborítani az Anna-réti szánkódombot, illetve a sífutópályát is – sokak legnagyobb örömére. Azokra is gondoltak a házigazdák, akik eszköz nélkül érkeztek a Normafára: ők a Vasas Síházban kölcsönözhették is a szánkót, vagy a sífutó felszerelést! Valószínűleg ez a lehetőség elkerülte egyesek figyelmét, akik bár szintén szánkó nélkül mentek a Normafával, de már azzal távoztak...

Nem csak a hótakaró, hanem a szánkótolvajok is megjelentek

A Facebookon több olyan hozzászólást is olvasni lehetett, hogy egyesek olyan tolvajok áldozatai lettek, akik a szánkókra specializálódtak. Emiatt bosszankodott Sándor is, aki óva intett mindenkit attól, hogy szem elől tévessze a szánkóját:

Közvetlen mellőlünk vitte el valaki a szánkónkat, miközben a gyerekeink a játszótéren játszottak. Csak pár percre nem figyeltünk, de ennyi elég is volt. Oda a 40 éves szánkó, ami számunkra sokat jelentett

- írta csalódottan.



Fanninak picivel több szerencséje volt, de a szánkótolvajok őt is célba vették a Normafán: kétszer is az utolsó pillanatban sikerült megmentenie a saját szánkóját az arra szemet vető idegenektől.

"Majdnem így jártunk mi is. (…) Döbbenet"

– háborodott fel teljes joggal.