Jön a tél leghidegebb hajnala: -15 fokkal indít a kedd

Továbbra is folytatódnak a tél leghidegebb napjai. Hajnalban és az éjszaka folyamán ugyanis keddre virradóra bőven 0 fok alá bukik majd a hőmérő higanyszála. Olyannyira, hogy az Északi-középhegység fagyzugos részein -15 fok is mérhető lesz majd, figyelmeztet a HungaroMet. A hőmérséklet ráadásul napközben, délután sem lesz túl meleg: épphogy fagypont felett alakul majd. Ezen felül ráadásul néhol még a szél is megélénkülhet. Csapadék nem várható.

Fotó: Köpönyeg