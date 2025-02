Ítélet született a dubajozós ügyben: több celeb neve is felmerült

Első fokon lezárult K. Zoltán és társainak kerítési ügye a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Hétfőn hirdetett ítéletet az ügyben eljáró bírónő, bűnösnek kimondva K.-t, akit két év börtönbüntetésre ítélt, amit három évre felfüggeszt. A döntése azonban nem jogerős.

Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

A Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája, dr. Krénusz Éva ítélete szerint bűnös kerítés bűntettében, egy vád alól azonban felmenti a férfit. Büntetésül két év szabadságvesztésre ítélte, aminek a végrehajtását három évre felfüggeszti, valamint 200 ezer forintos pénzbüntetést is kiszabott K. Zoltánra.

A bíró a rövid szóbeli indoklásában felhozta, hogy a tanúk összecsengően nyilatkoztak a korábbi utazásaikról, valamint azt, hogy a vádlott szerint korrupciós ügyekről és hatósági nyomásról is volt szó. Bár az meglátása szerint nem bírt jelentőséggel, illetve nincs olyan nyomozó, akinek az érdekében állna tömeges bűncselekményt elkövetni. Azt is kiemelte indoklásában, hogy több olyan celeb és ismert személyiség is megjelent a bíróságon, aki érthető módon szégyellte a korábbi tevékenységeit, így mostanra már inkább törölte a memóriájából, és nem akart arról a nyilvánosság, a sajtó előtt beszélni.

A döntés azonban nem vált jogerőssé, mert az ügyészség és a vádlott a védőjével együtt fellebbezést jelentett be, így az ügy várhatóan a Fővárosi Törvényszéken folytatódik tovább.

A vádbeszéd szerint K. Zoltán feladata volt a lányok irányítása, a repülőjegyek vásárlása, a lányoknak pedig csak egyszer volt alkalmuk sima hoszteszfeladatokat ellátni. Továbbá pénzt kaptak azért, ha röplabdáztak, napoztak vagy a bulikon megjelentek. Az ügyész kiemelte, hogy a fiatal nők kiszolgáltatott helyzetben voltak, viszont könnyű pénzként tekintettek a munkákra, mert derogált nekik elmenni akár bolti eladónak, hogy fenntartsák az általuk elvárt életszínvonalat.

A vád szerint a vádlottak mindent megtettek azért, hogy ne derüljön ki, illegális tevékenységekről beszélgetnek. Az ügyész elmondása alapján csak egy alkalommal szólták el magukat egy telefonbeszélgetés közben, aminek segítségével ki lehetett következtetni, hogy mi is történik valójában. Csak a lehallgatott beszélgetések alapján tudták követni a cselekményeket, nem lehettek ott a hajókon vagy a szállodákban, hogy tetten érhessék a bűncselekményt. Nehezítette a bizonyítási feladatukat, hogy számos nő végül ténylegesen szexuális szolgáltatás nélkül fejezett be egy-egy munkát.