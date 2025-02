A most kialakuló időjárás többekre veszélyes lehet, ezért komolyan kell venni. Már az elmúlt napokban is megtapasztalhattuk az egyre erősödő fagyokat, ez ugyanakkor csak a kezdete volt annak, ami még ránk vár.

A szervezeted is megérzi a mostani szibériai időjárás hatásait Fotó: Köpönyeg

Sokfelé akár a -20 fokos értéket is elérheti a hőmérséklet

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint a mostani rendkívüli időjárásnak számos kockázata és veszélyeztető tényezője van, amikre fel kell készülni, főként a frontérzékeny, az időjárás változásaira érzékeny embereknek. A szakember többek között arról is beszélt, hogy hiába öltözöl fel rétegesen, a vérnyomás ingadozást akkor is nehéz elkerülnöd, hiszen az ereid beszűkülnek, ami a vérnyomásod mellett a szívedre is hat.

A vérnyomás ingadozása nemcsak az időseket, hanem az egészséges fiatalokat is megviselheti, így arra pláne oda kell figyelni

- tette hozzá a meteogyógyász, miközben a leggyakoribb panaszokat sorolta: gyakoribb ilyenkor a sztrók, az infarktus, valamint a fejfájás előfordulása.

A száraz hideg kiszárítja a nyálkahártyákat, terheli az immunrendszert, így annak ellenére, hogy a kórokozók száma ilyenkor csökken, veszélyben lehetünk. Például akkor, ha bemegyünk egy olyan helyre, ahol nyüzsögnek a kórokozók és a kiszáradt nyálkahártya miatt védtelenek vagyunk velük szemben. A meteogyógyász éppen ezért a hét első felében mindenképpen javasolja maszk viselését.

Ilyenkor nagyobb a folyadékveszteség, ezért fontos az utánpótlás, sokat kell inni, valamint a bőr védelméről is gondoskodni kell, például krémmel

- jegyezte meg dr. Pintér Ferenc.

Időjárás előrejelzés

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden alapvetően száraz időre készülhetsz, a középső és a dunántúli tájak felett lehet több felhő, de hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Fagyos lesz a reggel, többnyire -5 és -15 fok közötti értékekre készülhetsz, de az északi-északkeleti határnál még ennél is hidegebb lehet. Napközben legfeljebb 1-5 fok várható.

Szerdán alig lesz felettünk felhő, csaknem mindenhol zavartalan napsütésnek örvendhetünk. A szél kevés helyen támadhat fel. A reggel nagyon hideg lesz, a fagyzugokban valamivel -15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Napközben viszont 2-6 fokra készülhetsz. A nagy napi hőingadozás szintén megterheli a szervezetet, ezért célszerű többet pihenni és könnyű, de laktató ételeket fogyasztani.