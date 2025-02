A szibériai hideg ekkor érheti el Magyarország térségét

A Metropol ezen a héten is összegyűjtötte az olvasóink által legérdekesebbnek talált cikkeket. Ezúttal is sok olyan téma volt, mely kifejezetten érdekelte az internetezőket. Kapásból az első az érkező szibériai hidegről szólt, mely kapcsán először megírtuk, hogy mikorra várható, hogy befagy a Balaton jege, majd arról is beszámoltunk, hogy milyen hatásai lesznek a térséget elérő szibériai hidegnek.

Pillanatokon belül szibériai hideg éri el a térséget Fotó: Metropol

Újabb csalási módszer kering az interneten, mely során az IKEA nevével élnek vissza. A csalások és csalási kísérletek során egy nyereményjátékra hivatkoznak a hackerek, mely során a személyes adataid kellene megadnod. Az esetek hallatán a cég kiemelte, hogy jelenleg nem hirdet nyereményjátékot a közösségi csatornákon, nem küld véletlenszerű nyereményjáték-értesítéseket, pláne nem üzenetben és amennyiben valaki személyes adatot vagy előzetes fizetést kérne, biztos, hogy csalással próbálkozik. Az esetek részleteiről a legolvasottabb cikkünkben tudhatsz meg többet, melyet IDE KATTINTVA érhetsz el.

A hollandiai Eindhoven városában található egy hatalmas, elhagyatott gyárkomplexum, amely egykor a Philips vállalat szíveként működött. Az 1891-ben alapított Philips az évtizedek során a világ egyik vezető elektronikai vállalatává nőtte ki magát, számos innovációval és találmánnyal gazdagítva az ipart. Azonban a globális gazdasági változások és a termelés átszervezése miatt több gyárát is bezárta, köztük az eindhoveni üzemet is. Azt, hogy mindez miért érdekes, a Metropol cikkében olvashatod.

Az eindhoven-i Philips-torony a belvárosban, ahol még folyik a munka Fotó: Wikimédia

Nem fogod elhinni, mit találtak az egyik budapesti csatornában. Az elképesztő látvány részben indokolja, hogy miért okozhatnak dugulást, üzemzavart a csatornaszörnyek. A Fővárosi Csatornázási Művek is küzd a problémával. Nemcsak a csatornahálózatban, hanem az átemelőtelepeken és a végponti tisztítótelepeken is sokszor okoz dugulást és üzemzavart egy-egy zsírképződmény, azaz csatornaszörny. Azt az elképesztő lényt, amit Budapesten találtak, pedig nem máshol nézheted meg, mint IDE KATTINTVA.

Végezetül, de nem utolsósorban arra is kíváncsiak voltak olvasóink, hogy a szibériai hideg mellett mikorra várható havazás. Az sem mindegy ugyanis, hogy aki a hétvégét például a szabadban szerette volna tölteni, annak milyen lehetőségei voltak. Így nemcsak az aktuális hómennyiségről és a várható csapadék mennyiségéről számoltunk be, hanem arról is, hogy mely helyek lehetnek alkalmasak a téli sportokat kedvelők és a kirándulni vágyók számára.