Megdőlt a szezonális hidegrekord, még nagyobb mínusz jöhet!

Megdőlt a szezonális hidegrekord, Nyírtasson -14,7 fokot mértek – írja a SZON.hu, azaz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. A nagy hideg ellen ugyanakkor nem csak réteges öltözködéssel, de meleg ételekkel és (alkoholmentes) italokkal is érdemes védekezni. A mínuszok mellett a szél és a nedvesség is gondot okozhat, azokkal szemben is érdemes védekezni. A téli időjárás kapcsán azt sem árt észben tartani, hogy alulról is könnyű megfázni, a bélelt és vastag talpú téli lábbelik nagyon jó szolgálatot tehetnek a farkasordító hidegben. S ne csak a lábujjainkat, de a kezünket, illetve az arcunkat is védjük, vegyük elé a kesztyűt, sálat, sapkát!

Egy forró csoki, meleg kávé vagy tea is jó szolgálatot tehet télen a réteges öltözködés mellett (Fotó: Pexels/Brigitte Tohm – Képünk illusztráció)

A portál megjegyzi: hidegben különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a keringési és légzőszervi betegségekben szenvedők, valamint a gyermekek.

A Hungaromet Facebook-oldalán arról írt szerda délelőtt az újabb szezonrekord kapcsán, hogy éjszaka nagy területen kiderült az ég, a szél is teljesen leállt, így az ország döntő részén -10 fok közelébe vagy az alá csökkent a hőmérséklet. Zabaron -15,6 fokot regisztráltak szerda reggel, de -15 fok közeli mérések voltak Lénárddarócon és Szikszón is. Megjegyzik: Magyarországon utoljára 2022 január közepén, végén volt ennyire hideg, akkor több napon keresztül mértünk -15 fok alatti minimumokat.

Ami a folytatást illeti, a Hungaromet prognózisa szerint a következő hajnal még hasonló vagy akár kevéssel alacsonyabb minimumokat is hozhat! Ugyanakkor a hét második felében egyre kevésbé lesznek hidegek az éjszakák.