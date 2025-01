Újabb csapás érte Őrbottyánt: rémisztő, amit a városközpontban találtak

Baj, baj hátán – Őrbottyánban korábban napi szinten fúrták és csapolták meg a tolvajok a benzintankokat, erről az autók gazdái fényképeket is készítettek. Aztán sorozatos betörésekről számoltak be, ám úgy tűnik, még ezzel sem ért véget a rossz szériájuk: most megérkezett a harmadik csapás. Ezúttal az emberek életét veszélyeztetik az elkövetők.

Őrbottyánban az egyik autó tankját legalább 15 helyen fúrták meg Olvasói fotó

Megfúrták a benzintankokat

Korábban a lakók azon háborodtak fel, hogy ismeretlenek több autó benzintankját is megfúrták. Volt olyan sértett, akinek a tankját 15-20 helyen is összeszurkálták.

Amikor szárnyra kaptak a hírek, mi is kirohantunk és a kocsink alá néztünk. Ekkor láttuk meg, hogy több helyen is kiszúrták a tankot! Legalább 15 helyen!

– mondta akkor az egyik sértett.

A másik sértettet, Mészáros Andrást kétszer is meglátogatta a benzintolvaj a Hunyadi utcában.

Nekem két esetem volt, de csak a második után lett világos, hogy mi is történik. Az első alkalommal csavart használtunk a lyukak befoltozására. Ez három héttel ezelőtt volt. Azóta kaptunk mellé még három újabb lyukat, ami hajnalban kerülhetett oda. Szerintem olyan 3-4 óra magasságában, mert nem folyt ki az összes benzin.

A benzinlopások miatt már vizsgálódik a rendőrség.

A rendőrség vizsgálódik a benzinlopások miatt Őrbottyánban Fotó: unsplash.com

Tolvajok járják Őrbottyánt

Amikor a lakók már egy kicsit fellélegezhettek, megjelentek a betörők. K. Ibolyához az éjszaka közepén ment be egy tolvaj, a nő pedig – érthető módon – nagyon megrémült.

Egy igen »kedves« és »szorgalmas« emberke az éj sötétjében meglátogatott

– kezdte K. Ibolya, aki a történetét a település közösségi oldalán is megosztotta a lakókkal azért, hogy figyelmeztesse őket.

Kilétét homály fedi, mert nincs kamerám. Nem sokáig lesz így, pedig nem vagyok a kamerák híve

– fogalmazott az asszony, akinek elmondása szerint a kutyái jelezték az idegen érkezését, erre figyelt fel ő is. Ám amikor kinézett az udvarra, a sötétség miatt nem látott senkit. Attól félt, ha kimegy, még neki is bántódása esik, így inkább rendőrt hívott.

Az udvarról elvitt valamit, mert csak azt hallottam, hogy húzza a betonon. Vélhetően egy kartondobozt. Megijedtem, ezért inkább hívtam a 112-t, majd meg is érkeztek a rendőrök

– osztotta meg a Borssal tapasztalatát Ibolya, akinek tudomása szerint korábban is tevékenykedett valaki a Szent István utcában.

Kérek mindenkit, hogy legalább utcánként fogjanak össze a lakók. Két jelzőkutyám van, becsülettel tették a dolguk. Egy át nem aludt éjszaka után szép napot kívánok mindenkinek!

– zárta sorait az asszony.