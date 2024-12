Az utóbbi évtizedekben egyre több olyan történet lát napvilágot, mely arról szól: az időutazás lehetséges. Valaki vagy véletlenül, megmagyarázhatatlan körülmények közt utazott el a múltba, illetve a jövőbe, míg más teóriák szerint már időgéppel is rendelkezik az emberiség – csak persze szigorúan titkolják a nagyvilág elől. Ugyan a legtöbb ilyen sztoriról vagy kiderül, hogy van kézzelfogható magyarázata is az események furcsa láncolatának, vagy egyszerűen városi legenda, illetve ellenőrizhetetlen állítások sorozata. Ennek ellenére izgatják az ehhez hasonló teóriák az emberek fantáziáját. Következzék hát egy ilyen, méghozzá a II. világháborúból!

Valami ilyesmi lehetett a Die Glocke nevű világháborús időgép, már ha egyáltalán létezett – a szakértők többsége szerint ugyanis nem több, mint városi legenda

Időgépet fejlesztettek ki a németek a II. világháborúban?

A II. világháború során számos új fegyvert vetettek be az ellenálló felek, elég csak az atombombára, vagy a németek V-2-es ballisztikus rakétájára gondolni. A nácik Wunderwafféja, azaz csodafegyvere azonban propagandafogás is volt, az ellenfél megfélemlítése, így bizonyos esetekben nehéz kideríteni, mi az igazság, és mi a megtévesztés. Vajon tényleg dolgoztak időgépen – még ha nem is értek el eredményt? Vagy – ahogy a legmeredekebb elméletek taglalják – sikerrel is jártak, csak nem tudták bevetni a Die Glocke (A Harang) nevű eszközt?