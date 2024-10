„Visszatértünk. Végetek” – e szavakkal kezdődik meg a világvége az időutazó szerint

Igencsak furcsa tartalmakkal „szórakoztatja” követőit egy tartalomgyártó a TikTokon: nem elég ugyanis, hogy azt állítja, birtokában van a tudásnak a jövőt illetően, de azt is felfedte, miként jutott e tudáshoz. Ő ugyanis – hangsúlyoznánk: saját bevallása szerint! – egy időutazó, aki a távoli jövőből érkezett hozzánk, hogy nagy veszélyekre figyelmeztessen. Ennek megfelelően tartalmai rendszerint valamilyen világégéssel és rejtélyekkel kapcsolatosak. Tegyük hozzá: eddig nem jött be túl sok jóslata, de ez nem tántorítja el, hogy újabb és újabb videókat tegyen közzé – mint ahogy rajongóit sem különösebben zavarja a jós sikertelensége. Tekintve, hogy miket jövendöl, nem is csoda!

Hamarosan eljönnek az idegenek, állítja a magát időutazónak valló tartalomgyártó Fotó: Fer Gregory

Ezt ígéri az időutazó a következő hónapokra

De lássuk rögtön, miket is ígér a jövőlátó 2024 végére!

2024. október 27.: Kanye West bejelenti, hogy a birtokát titkos alagút köti össze P. Diddy otthonával. Nem mellesleg a rapperről kiderül: van egy klónja.

2024. november 14.: Hajnal 3-kor rejtélyes tárgyak tűnnek fel az égbolton. A NASA sikeresen rögzíti és lefordítja a tárgyakból érkező hangot, mely így szól: „Visszatértünk. Végetek.” Nem túl biztató. Talán ez lesz a világvége kezdete? Nagyon úgy tűnik...

2024. december 24.: Két napra titokzatos köd borítja be az egész bolygót. Sokan lesznek betegek, többen életüket is vesztik.