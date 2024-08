Kegyetlen jóslat: néhány hét, és hűtlenség lesz úrrá a szerelmeseken

Vajon vethetünk akár egyetlen pillantást is a jövőre? Megismerhetjük, mi vár ránk? Ez itt a kérdés. Kétségtelen: sokan szeretnék tudni, mit hoz a holnap, épp ezért olyan meredekebb jóslatokat is készek készpénznek venni, mint a TikTokon egyre népszerűbb „időutazók” jövendöléseit. Most mi is egy ilyet vennénk górcső alá, ugyanakkor figyelmeztetnénk olvasóinkat: az itt leírtakat érdemes igen erőteljes fenntartással kezelni, aki ugyanis közzétette a jóslatot, azt állítja magáról: 2582-ből érkezett hozzánk.

Hűtlenséget jósol az időutazó augusztus végére: egy nap alatt dől romba sokak kapcsolata Fotó: Pixabay

Lássuk, mit jósol az időutazó 2024-re!

Augusztus 27.: A Nap fénye vörössé válik, ez pedig kihozza mindenki legrosszabb tulajdonságát. Épp ezért ezen a napon rengeteg szerelmes dönt úgy: megcsalja a párját.

Szeptember 20.: Egy hatalmas meteor közelíti meg a Földet. Ha valaki a saját szemével látja ezt a meteort, és kíván valamit, az valóra válik.

Október 3.: Hatalmas áradások mossák el az USA keleti partját, melyek oly hamar eltűnnek, ahogy jöttek, ám hatalmas károkat hagynak maguk után.

November 5.: Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást. Ő lesz az USA leghosszabb ideig hivatalban maradó elnöke.