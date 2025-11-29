Itt az armageddon: világvége-tanyát hozott létre a hétgyermekes édesapa

A hétgyermekes családapa mindenre gondolt. Fel van készülve az apokalipszisre – közölte a PEOPLE. A 300 hektáros önfenntartó menedéket családjának és 200 barátjának építette. A világvége-tanyán minden megtalálható, amire szükségük lehet.

Ilyen egy igazi világvége-tanya

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Jayson Orvis ugyan biztos benne, hogy a világ valójában nem fog véget érni, de jövedelmező karriert épített azzal, hogy a legrosszabb forgatókönyveken gondolkodik.

Így néz ki egy igazi világvége-tanya

Jayson most életében először vezetett körbe egy kisebb újságírócsoportot a komplexumán, ahol a hasonló témájú televíziós sorozatot, az Angel Studios Homestead: The Series című műsorát is forgatják.

A birtokon (ahol a férfi feleségével és három gyermekével él) megtalálható:

egy fegyverraktár;

egy gépműhely;

üvegházak;

hentesüzem;

egy hatalmas raktár, amelyben minden megtalálható az orvosi tankönyvektől kezdve a hordozható rádiókon át a bőrműves szerszámokig.

Az 56 éves családapa ezután megmutatta vendégeinek az "élelmiszert nyújtó erdőt", ahol növényvédő szerek nélkül termesztenek bőséges mennyiségű gyümölcsöt és zöldséget.

Nincsenek marháink, de vannak vad szarvasaink, pulykáink, jávorszarvasaink, kecskéink, nyulaink és csirkéink

– mondta a férfi.

Ha a dolgok rosszra fordulnak, ő és családja a barátokból, orvosi szakértőkből, mesterkertészekből, méhészekből és néhány afgán menekült kommandósból álló csoportja visszavonulna a birtok kapui mögé.

Itt hatalmas gabonakészlet, egy édesvízkút és hatalmas, áramot termelő napelemrendszer áll rendelkezésükre — és neki is látnának a munkának.

Védettek leszünk és mindent megteszünk majd azért is, hogy megosszuk, amink van, és segítsük a szomszédainkat

— mondta.

Kiszámolta, hogy a csoport határozatlan ideig fenn tudná tartani magát a készleteikből és abból, amit a földből meg tudnak termelni.