"A gyerekek öröménél nincs jobb látvány" - körülnéztünk a legális szilveszteri tűzijátékok piacán

A korábbi évek bevett gyakorlatával összhangban az idei év végén is megnyílt az a kis időablak, amelyet kihasználva bárki beszerezhet olyan pirotechnikai eszközöket, amelyek használatát engedélyezik az illetékes hatóságok december 31-én. Lapunk is körülnézett néhány ilyen kereskedőnél, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy miként játszik a tűzzel Szilveszter éjjel a magyar, illetve arra is, hogy mennyi pénzért cserébe hódolhatnak szenvedélyüknek a műfaj, azaz a szilveszteri tűzijátékok rajongói.

Az elmúlt években már megszokhattuk Magyarországon, hogy év végén a lelkes amatőrök is megcsillogtatják pirotechnikai tehetségüket, miután lehetőség nyílik a szilveszteri tűzijátékok legális beszerzésére és felhasználására Fotó: Kovács Dávid

Szilveszteri tűzijátékok: még mindig népszerűek

A Lurdy-ház parkolójában Brecsok Péter várja a pirománokat, akik Szilveszterkor nem bírják megállni, hogy ne gyújtsanak, vagy robbantsanak fel valamit a látvány oltárán áldozva. A családi vállalkozás keretében pirotechnikai eszközöket áruló férfi szerint a szilveszteri árusításhoz valóban szigorú feltételeknek kell megfelelniük az árusoknak. Ugyanakkor mint mondta: ez sajnos egyáltalán nem riasztja vissza a kóklereket, akik gyakran nagyon felelőtlenül és biztonsági szempontból sokszor megkérdőjelezhető termékekkel árasztják el ilyenkor a piacot.

A tűzijátékok szilveszteri időszakra történő legalizálása utáni első néhány évben érezhető volt, hogy nagy a felhajtás ezek körül a különböző termékek körül. Ez akkor az újdonság jellegéből fakadt, mostanra ez a nagy érdeklődés valamelyest visszaesett, de azért keresik ebben a néhány napos időszakban ezeket az emberek

– árulta el Péter. Aki alig fejezte be a mondatot, már ment is kiszolgálni egyet a közül az 5-6 vásárló közül, akik az alatt a néhány perc alatt jöttek tűzijátékot venni, amíg megkérdeztük: hogy is megy az üzlet? Ami a forgalmat és érdeklődést illeti, Péter elmondja, hogy nagyjából az ilyenkor megszokottak szerint zajlik a tűzijáték vásárlása.

Brecsok Péter idestova 20 éve dolgozik pirotechnikusként és az elsők között kezdett el a szabályozás után szilveszteri tűzijátékokat árulni Fotó: Kovács Dávid

Először az első 1-2 napon, miután kinyitunk az 1-es és a 2-es kategóriába tartozó eszközöket viszik inkább. Ennek az az oka, hogy ahol gyerek van, ott ilyenkorra a szülök már nehezen tudják türelemre inteni a csemetéket, akik alig várják, hogy megvegyék a szilveszteri show-elemet és általában ezek az első termékek nem is húzzák ki sokszor Szilveszter estig

– teszi hozzá a pirotechnikusokra jellemző széles mosollyal az arcán Péter.