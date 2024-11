4 csillagjegy, akinek kezébe kell vennie most az irányítást: eljött az idő a döntéshozatalra!

Nemrég, halloween napján belépett a Hold a Skorpióba, ami nagyon sok csillagjegy számára változást hozott. November azonban négy jegynek nem csak ez miatt lesz fontos. A Mérlegeknek, Bakoknak, Oroszlánoknak és Vízöntőknek is eljött az idő arra, hogy döntést hozzanak, hogy végre kézbe vegyék az életüket.

Ennek a négy csillagjegynek kézbe kell vennie most az irányítást Fotó: New Africa/Shutterstock

Mérleg

Itt az idő, hogy végre abbahagyd az oldalválasztást. Nincs ugyanis jó válasz, lépned kell. Mindenesetre bármelyik utat is választod az út vége boldogsághoz vezet. Mérlegként azonban köztudott, hogy ez nehéz döntés számodra. Merj e végre lépni, vagy sem. Azonban amíg nem tudsz végre dönteni, addig sosem leszel igazán boldog, sosem lesz igazán az életed a tied. Itt és most, novemberben azonban lehetőséged van arra, hogy valóság legyen a rágódásaidból.

Bak

Itt az ideje ahhoz, hogy őszinte legyél magaddal és másokkal is. Ennek következtében pedig annak is eljött az ideje, hogy kiállj magadért, találj bátorságot ahhoz, hogy a negatív véleményeidet is közöld másokkal és ne félj végre a következményektől. Muszáj, ugyanis az igazság elkerülésével csak újabb hazugságspirálba keveredhetsz. Novemberben itt az idő az igazság útjára lépni minden szempontból.

Oroszlán

Végre el kell döntened, mit is akarsz most igazán, mi a fontossabb a munka, a kapcsolataid, az otthonod vagy a kinézet. Olyan megvakultan üldözöd ugyanis mindegyiket, hogy nem tudsz egyikhez sem ragaszkodni igazán. Itt az ideje meghúzni a határvonalat és eldönteni, mit akarsz ugyanis, ha ezt most nem léped meg, akkor egy idő után mindegyiket elbukod, nem fogsz tudni mindegyikkel egyszerre foglalkozni.

Vízöntő

Neked is most, novemberben jött el a döntés ideje abból a szempontból, hogy mi a fontos. Az Oroszlán jegyűekhez hasonlóan ugyanis te is annyi mindent akarsz egyszerre kézben tartani, hogy előbb-utóbb eltávolodnak tőled a barátaid, nem fogsz tudni a hobbiddal foglalkozni, a munkában is hibák jelentkeznek majd. Rendszerezned kell az életed, de legfőképp törődnöd kell magaddal és azzal, mi a jó neked, írja a Collective World.