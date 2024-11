Ennek a csillagjegynek pénz üti a markát hétfőn

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nyilas Hold és a Mars, ami ma lép az Oroszlánba mind tűz-elemű energiák, ami nagyon passzol önhöz. Ugyanakkor túlzásra hajlamosítja, meg hirtelen kirohanásokra. Próbálja meg egy kicsit megszelídíteni ezeket a nagy energiákat!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon óvatosan fogalmazzon hétfőn! Egy ártalmatlannak vélt megjegyzést is teljesen másképp értelmezhet most a környezete. Érthető, hogy nem akar rosszat, de arra is figyelnie kell, hogy mit mikorra időzít.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma egy kissé átrendeződnek ön körül a viszonyok. Ne gondolja azonban, hogy ez önnek bármilyen hátránnyal járna. Épp ellenkezőleg, előnyös önnek. A Mars viszont jelezhet agresszív személyt a környezetében, aki nagyon idegesíti.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Igazán szerencsés nap vár önre, ami a munka, a pénzügyek területén is jelentkezhet. Van esélye annak is, hogy egy régi ötlet most végre beindul. Kockázatvállalásra is szükség lehet, ha nyerni akar.