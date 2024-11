Ennél a csillagjegynél ma többen is próbálkoznak

Napi horoszkóp – 2024. november 2., szombat

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton jó lenne, ha tényleg lassítana, lazítana! Többször elkövette már azt a hibát, hogy a hétvégét telepakolta teendőkkel. Nem most kell behoznia a heti lemaradást a háztartásban. Inkább lassítson, és lazítson!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Bekuckózni lesz kedve szombaton. Megteheti, hogy nem megy sehova. Mindenkinek szüksége van csendre és békére. Aztán ha estére már megjön a kalandvágya, még mindig elmehet egy kicsit szórakozni, kikapcsolódni!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az uralkodó bolygója, a Merkúr belép a Nyilas jegyébe, ami erőteljes hatással lesz önre. Rosszul viseli most a kötöttségeket, a családiakat is… Ráadásul lesz holnap egy Vénusz-Jupiter szembenállás, és mivel a Jupiter az ön jegyében van, ez nagyon ingerültté, feszültté teszi.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton fontos lenne, hogy egy vitában próbálja valóban meghallani a másik fél érvelését. Könnyen lehet ugyanis, hogy ami az ön szemében az egyetlen racionális megoldás, az valaki másnak egyáltalán nem az.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Nyilasba lépő Merkúr nagyon szenvedélyessé teszi, de sajnos a túlzásokra is hajlamosítja. A környezetében is lesz most olyan, aki elragadtatja magát. Egy barát vagy családtag egy hibát vét, vagy olyasmit tesz, mond, amin nem egykönnyen teszi túl magát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Uralkodó bolygója, a Merkúr ma a Nyilasba lép, és a tegnapi mindenszentek után a figyelmét a jövő felé irányítja. Ez nagyon szórakoztató lesz önnek, mozgalmas időszakot jelez. Rengeteg szórakoztató beszélgetésre, akár új kapcsolatra is számíthat. Ugyanakkor családi konfliktusok lehetségesek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a Plútó közelgő, kedvezőtlen fényszöge miatt rivalizálás, féltékenységi jelenetek főszereplőjévé válhat, még ha akaratán kívül is, de valakiből ilyen érzéseket válthat ki. Legyen tisztában vele, hogy ez nem az ön hibája, hanem a másiké!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vihar előtti csendet tapasztalhat, ami azonban tele van feszültséggel. Vészelje át valahogy vita nélkül ezt a napot. A vasárnapi Mars-Plútó fényszög hatalmas feszültségeket generál, nem tud dűlőre jutni az érzéseivel.