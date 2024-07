Ezért ne dobd ki a citromhéjat: kincset ér a háztartásban

8. Fújjuk a bútorra!

Tegyünk egy kisebb edénybe citromhéjat, adjunk hozzá egy evőkanál citromlevet, néhány rúd fahéjat és pár szem egész szegfűszeget. Öntsük fel 3 dl vízzel, majd forraljuk fel, hagyjuk tíz percig gyöngyözni. Miután kihűlt, töltsük át egy szórófejes üvegbe, és ezzel töröljük át a bútorokat.

9. Menekül az illatától

A szúnyogok ki nem állhatják a citrusfélék illatát. Ha szeretnénk távol tartani őket, reszeljük le a citrom héját, és szórjuk szét a kertben. Másik lehetőség, hogy egy tálkába tesszük, amit a lakás és az udvar különböző pontjain, például a verandára, teraszra vagy az ablakpárkányra téve elűzhetjük a várszívókat.

10. Ha támad a molylepke!

Mutatós dekorációkat is készíthetünk a szárított citromhéjából, ráadásul finom illatot kölcsönöz a lakásunknak. Sőt, kisebb szellőző zacskókba téve még a molyokat is távol tartja. Hatását fokozhatjuk, ha a citromhéj mellé néhány szem borsmentát, szegfűszeget és fahéjrudakat is teszünk.

Forrás: Fanny magazin