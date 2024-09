Igazi X-aktás ügy: képeken a balatoni kísértetnyaraló rejtélye

Ismét igazi X-aktás ügyre lelt hazák egyik leghíresebb urbexes, akit mindenki csak A Felfedező néven ismer. A tehetséges férfi ezúttal a magyar tengerhez kalauzolta el rajongóit, ahol Miskolc és a fővárosunk után újra egy lakatlan épületet talált. Ez még nem is lenne annyira érdekes, de ezúttal egy olyan klasszikus 70-es éveket idéző nyaralóról van szó, aminek a lakói nemcsak nyomtalanul eltűntek, de láthatóan sietve kellett távozniuk, és az otthagyott dolgokból, a berendezésből egyértelmű, hogy évtizedek óta üres a ház, ami évtizedes érintetlenségével igazán félelmetes hangulatú.

Félelmetes hangulat járja át a nyaralót

Amikor A Felfedező beszámolt a legújabb rejtélyéről a Facebook-oldalán, a követői fantáziája szokás szerint nagyon beindult. Egymás után gyártották az olvasók a különféle elméleteket, hogy mi is történhetett a házban, illetve annak lakóival. Ami igazán megdöbbentő, hogy a képeken is jól látszik, hogy valami különös oknál fogva egyik pillanatról a másikra el kellett hagyni a nyaralót az abban tartózkodóknak, mert számos dolgot hátrahagytak. A család egyik bőröndje a padláson, a tisztálkodószerek a fürdőben, de a takarók is a helyükön maradtak. Egy korabeli tévéműsorújságot is otthagytak, ami segíthet kitalálni, hogy mióta is állhat üresen a lak.

Minden szegletében retró ez az évek óta lakatlan 2 és fél szobás ház, ahonnan a part csak 5 perc sétára van. Ezek a színek, a bútoroktól kezdve a lámpákig minden a 70-es, 80-as éveket idézi. A házat a képek készülte óta lebontották

– tudatta a sztár urbexes.

Mi az az urbex? Az urbex az urban exploration rövidítése, ami fordításban városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák.

