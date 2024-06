Bűnözők rejtekhelye lehetett az elhagyott budai villa – Galéria

A sokat látott, A Felfedező néven ismert magyar urbexes, aki elhagyott épületeket fedez fel és számol be azokról azt hitte, hogy már nem fog semmin meglepődni. A férfi tíz éve keresi, kutatja a titokzatos ingatlanokat, ám egy budai luxusvillában neki is leesett az álla a látottaktól, a Ripostnak mesélt a rejtélyes budai villáról.

A titokzatos épület már csak nyomokban emlékeztet arra a luxusra és miliőre, ami egykoron jellemezte. Az ingatlan inkább hasonlít egy zombi apokalipszis utáni világra, hiszen a házat körülvevő fű, illetve a fák valósággal elrejtik a villát, látszik, hogy elhagyott, régóta senki nem gondozza a kertet, a ház környékét.

A látvány leginkább egy háború sújtotta övezetre emlékeztet, az épületen kívül és belül is minden arra enged következtetni, hogy valami miatt sietve, gyakorlatilag azonnal kellett távoznia a ház lakóinak. Az ingatlan használói minden értéküket hátrahagyva léptek le, a hűtőben hagyott italok és ételek, a hálószobában felejtett ruhák, a számítógépek, iratok, és az udvaron álló Mercedes kocsi is ezt erősíti meg. Furcsa, már-már szürreális módon egy óriási plüssorangutánt is maguk után hagytak a távozók, aki mintha őrizné a hátrahagyott dolgokat. A Felfedező bevallása szerint ennél titokzatosabb helyen még nem járt, pedig már 10 éve kutatja a hasonló épületeket.

A többi háznál sokszor kellemes a légkör és a hangulat, de ez a helyszín nem volt a legmegnyugtatóbb, mert az ágyon nagyjából 5-6 kínai személyigazolványt és útlevelet találtunk, a házhoz tartozó irodarészen pedig többkupacnyi tartozásról és felszólításról szóló levelet különböző cégeknek címezve

– fogalmazott az ismert urbexes, aki arról is beszélt, megerősítették neki a szomszédok, hogy feltűnően sietve ürült ki az épület, azonban a távozás okát senki nem ismeri, csak találgatni tudnak. Ezzel szemben A Felfedezőnek megvan a saját elmélete a történtekről:

„Valahogy az az érzésem volt, hogy a háttérben illegális tevékenységet folytathattak az egykori lakók”

– vélekedett a sztárurbexes, akinek elképzelését sokan megerősítették a Facebook-oldalán, sőt újabbakkal álltak elő.

