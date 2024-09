"Néztem a fiam haláltusáját, ahogy kialszik a szeméből a fény" - 12 éves fiú életéért küzdenek az orvosok

Arról mindig is sok sok esett, hogy a közösségi média ellenőrzés nélküli használata nagy veszélyt jelenthet a gyerekek számára. Akaratlanul is kiadhatnak magukról olyan adatokat, amelyek veszélyes sodorhatják őket, az internetes bántalmazásról pedig ne is beszéljünk! Most azonban egy újabb veszélytípus alakult ki. Különféle közösségi oldalakon (elsősorban a TikTokon) vannak olyan kihívások, amelyek komoly veszélybe sodorhatják a gyerekeket. Most egy 12 éves fiú került életveszélybe egy ilyen kihívás miatt.

Rohanni kellett a gyerekkel a kórházba / Fotó: unsplash.com

Nichola King négygyermekes édesanya, aki számára nagyon fontos, hogy gyermekeivel minden rendben legyen, és hogy biztonságban tudja őket. Éppen az emeleten szoptatta legkisebb gyermekét, amikor a földszintről hatalmas koppanást hallott. Először azt gondolta, hogy Cesar ejtett le valamit, miközben ételt melegített magának. Amikor azonban lement a földszintre, látta, hogy Cesar rohamot kapott: a földön fekszik, rángatózik, a szemei pedig fennakadtak.

A legnagyobb gyermekét arra utasította, hogy hívja a mentősöket, ő pedig megkezdte az újraélesztést.

Teljesen sokkban voltam. Néztem a fiam haláltusáját, ahogy kialszik a szeméből a fény. Korábban sosem hallottam erről a kihívásról, ami a fiam életét sodorta veszélybe

- mondta az asszony.

Cesar állapota válságos. Még nem tudni, milyen hosszútávú hatásai lesznek, de a memóriája biztosan roncsolódik. Mielőtt az orvosok kiértek volna, Cesar szíve többször is leállt, anyjának kellett folyamatosan újraélesztenie. A kórházban az orvosok harcoltak az életéért, és szerencsére sikerült megmenteni őt, de még nem tudni, milyen következményei lesznek a kihívásnak - írja a The Sun.