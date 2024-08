„Ha Ádinnak sikerült, Dominiknak is sikerülnie kell!” – Megható segítséget kapott a Duchenne-es kisfiú

Megtörtént a csoda: július 24-én a Duchenne-szindrómában szenvedő kis Ádin megkapta a csodagyógyszert, így esélyt kapott egy új életre. A család már egy éve gyűjtött a csillagászati összegű kezelésre, ám végül – egy titkos jótevőnek hála – összegyűlt a pénz. Ádin édesanyja nem elégszik meg saját sikerükkel, most a szintén Duchenne-szindrómás Sági Dominik harcát segíti.

Ádin végre esélyt kap egy teljes életre – Fotó: Facebook/Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

A 4 éves Sági Dominik szervezetében Ádinéhoz hasonlóan jelen van egy betegség, mely szépen lassan pusztítja az izomsejtjeit. A kór először a vázizmokat teszi tönkre, később a légzőizmokat és a szívizmokat is megtámadja, míg a beteg szervezet végül feladja a harcot. A folyamat visszafordíthatatlan, ám az a méregdrága génterápia, amit a kis Ádin is megkapott Dubajban, Dominik életét is megmenthetné. Sági Judit, Dominik édesanyja már hónapok óta gyűjt a génterápiára, de ennek a hatalmas összegnek az összegyűjtése reménytelennek tűnik. Most épp a kis Ádin sikere hozhat újabb reményt a zengővárkonyi család életébe.

A kis Ádin édesanyja hihetetlenül boldog, hogy fia esélyt kap egy teljes életre és szeretné, ha erre Ádin sorstársainak is meglenne az esélye. A fiatal édesanya épp ezért úgy döntött, hogy Dominiknak adományozza a kis Ádin licitcsoportját, hátha ezzel is segíti a gyűjtést.

Szerencsére Dominikon egyelőre nem látszanak a betegség jelei – Fotó: Facebook

Anikóval először akkor kerültem kapcsolatba, amikor megkeresett, hogy tanácsot adjon egy kezeléssel kapcsolatban. Mivel ugyanazzal a problémával küzdünk, mindig volt miről beszélgetnünk, és ő mindig meghallgatott, amikor épp mélyponton voltam

— emlékezik vissza Judit kapcsolatuk legelejére. Dominik édesanyja elképesztően boldog, hogy Ádinnak első magyar gyerekként sikerült megkapnia az 1,3 milliárd forintba kerülő kezelést, ráadásul ez nekik is reményt ad.

Én hiszem, hogy ha Ádinnak sikerült, akkor Dominiknak is sikerülnie kell!

— küzd a könnyeivel az édesanya, aki – épp Anikónak hála – kezd kilábalni egy újabb mélypontból. Judit szomorúan mesélte lapunknak, hogy mennyire lassan növekszik az összeg, és hogy rengetegszer érzi úgy, hogy zárt ajtókat dönget mindhiába. Most azonban, úgy tűnik, a kis Ádin dob mentőövet Dominiknak.