„Még mi sem hisszük el, de sikerült!” – Ádin mehet a génterápiára, egy titkos jótevő mentette meg az életét

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a 3 éves Ádin Duchenne-szindrómában szenved, ami azt jelenti, hogy folyamatosan sorvadnak az izmai, míg kerekesszékbe nem kerül. Az izomsorvadás ezek után sem áll meg, elérve előbb-utóbb a légzőszerveket, míg be nem következik a legrosszabb. A kisfiút csak egy új, nagyon drága génterápia menthetné meg ettől, erre gyűjtött a család. A szülők minden követ megmozgattak, hogy jótékonysági események és gyűjtések segítségével összeszedjék az 1,3 milliárd forintot. Most azonban hihetetlen örömhírt osztott meg az édesanya, Krucsó Anikó Ádin oldalán. Egy magának névtelenséget kérő jótevő egy összegben kipótolta a génterápiához szükséges pénzt, ezzel lehetőséget adva Ádinnak egy teljesebb életre.

Ádin még csak hároméves, de már most olyan harcot vív, ami sok felnőtt számára is nehéz lenne – Fotó: Facebook / Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Ádin lesz az első magyar kisfiú, aki megkapja ezt a génterápiát

Nem fogjátok elhinni, amit most mondani fogunk.... még mi sem hisszük el... sikerült. SIKERÜLT! Egy névtelenséget kérő jótevő kipótolta az eddig összegyűlt pénzt, hogy a génterápia árát ki tudjuk fizetni. Kétség se férhet hozzá, hogy milyen mérhetetlenül hálásak vagyunk neki

– kürtölte világgá az örömhírt az édesanya az Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány oldalán.

Krucsó Anikó videóban, könnyek között számolt be: ez azt jelenti, hogy már júniusban megkezdődik a kezelés orvosi előkészítése, Ádin pedig megkaphatja az 1,3 milliárd forintos infúziót.

„Hosszú hónapok óta tart a gyűjtésünk, ez idő alatt mi rengeteg elutasítást, bántást kaptunk. Láthattatok minket sírni és aggódni Ádinért. De egy szülő nem adhatja fel soha, hiába, hogy sokan úgy gondolták, hogy ez a gyűjtés lehetetlen. Ti voltatok azok, akik mindvégig hittetek bennünk, nagyon sok szeretetet és felajánlást kaptunk. Nem nagyon lehet szavakkal kifejezni nektek a hálánkat, és hogy mit érzünk” – tette hozzá az édesanya könnyek között.

Ádinért minden követ megmozgattak a szülei, hogy megmentsék a génterápiával – Fotó: Facebook / Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

A szülők végtelenül hálásak mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a csodához

A család nagyon hálás mindenkinek, aki eddig segítette a gyűjtést bármilyen formában, és hihetetlenül hálásak az anonim jótevőnek is.

Nem volt még arra példa Magyarországon, hogy ilyen gyorsan, ekkora összeg összegyűljön. Azoknak is hálásak vagyunk, akik eddig segítettek bármilyen formában és az anonim jótevőnknek is. Nekik hála, Ádinnak hamarosan egy 1 milliárdos gyógyszer kerül a szervezetébe, ami megmentheti az életét

– nyilatkozta a Metropolnak Anikó. Ádinéknak most már csak a vizsgálatokra és az utazásra kell felkészülniük. A család azt kéri azoktól, akik még jótékonysági eseményeket szerveztek nekik a közeljövőre, hogy tartsák meg az eseményeket, ezzel támogatva kiutazásuk költségét és álljanak más, hasonlóan beteg gyermek ügye mellé.