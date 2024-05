Koncertek, és gasztrovásár Rákosmentén - Bulizva segíthetsz az izomsorvadásos Ádinon

Országszerte jótékonysági eseményeket szerveznek a 3 éves debreceni kisfiú, Kneifel Ádinért, akin egy nagyon drága, 1,3 milliárd forintos génterápia segíthet. A Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő kisfiú izmai folyamatosan sorvadnak, míg kerekesszékbe nem kényszerül és végül el nem éri légzőszerveit is a bénulás. Ezt csak egy amerikai génterápia tudja megállítani, amire a szülők már egy éve gyűjtenek. A csillagászati összeget azonban nagyon nehéz elérni. Most Rákosmentén egy gasztrovásárt szerveznek Ádinéknak, ahol három napig ingyenes programokkal várják a családokat, a jótékonykodás nevében.

Jótékonysági gasztrovásárt szerveznek Ádinért a XVII. kerületben Fotó: Facebook/Sn Fesztivál

„Tudjuk, hogy sikerülhet, ha összefogunk"

A jótékonysági esemény szervezőjének ötlete volt a három napos fesztivál. Akkor az SMA1-es Noelnek segítettek hasonló rendezvénnyel ahol, hatalmas összeg jött össze a kisfiúnak. A terv most is ez: az ingyenes rendezvényen a szórakoztató programok és koncertek közben lesz lehetőség adakozni, a több helyre is kihelyezett dobozokba. Szombaton ráadásul maga a „sztárvendég", Ádin és családja is jelen lesz.

Kézműves portékák utcájával, bor és pálinka udvarral, kézműves sörligettel, street food sétánnyal, piknik placcal, színpadi programokkal és egy nagy vidámparkkal várunk mindenkit június 28-30-án. A belépés természetesen egész hétvégén ingyenes! A helyszín a XVII. kerületi Bakancsos piac (Madárdomb köz 1.), a rendezvény fővédnöke pedig a kerület polgármestere, Horváth Tamás lesz

– részletezte az esemény szervezője a Metropolnak.

„Fellép majd a Happy Gang Cory-ja, Merci B & Burai és Atis x Imir is, de egész hétvégén magyar zenei palettával készülünk, ingyenes gyermekprogramokkal, hogy az egész XVII. kerületet kicsábítsuk a piacra, sőt ha lehet, egész Budapestet. Így reméljük, hogy a három nap alatt egy nagyobb összeget össze tudunk gyűjteni Ádinéknak, amit teljesen egészében átadunk a családnak" – tette hozzá a szervező. A rendezvényen igazi sztárparádé lesz, hiszen többek között Bódi Csabi és Vastag Tomi is megmutatja majd a művészetét, ráadásul a hírességekkel fotózkodni is lehet, sőt dedikálni ők is fognak. A szervezők remélik, hogy az egész környéket megmozgatja majd az esemény és segíthetik a nagybeteg Ádin gyűjtését. Addig is részletes programok az Sn Fesztivál Facebook-oldalán találhatóak.

A 3 éves csöppség évei meg vannak számlálva, ha nem kapja meg a génterápiát Fotó: Facebook/ Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Messze még a cél, de a család nem adja fel

A család rendületlenül azért gyűjt, hogy megmentsék kisfiuk életét.

Fáradtak vagyunk nagyon, jó lenne már egy gondtalan hétvége, de haladunk a cél felé. Ádin aktuális egyenlege 182 912 160 Ft, ami csodálatos összeg, minden forintért nagyon hálásak vagyunk, amivel Ádin gyógyulását támogatjátok

– nyilatkozta legutóbb Anikó, Ádin édesanyja, aki nemrég arról számolt be, hogy hiába próbálnak bármit, sajnos semmi nem segít, Ádinnak nem lettek jók a legutóbbi eredményei. Így számukra tényleg csak a génterápia az utolsó esély, amibe kapaszkodhatnak.