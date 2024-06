Különös kór, a kánikula idején is rengeteg a beteg: itt az új Covid-variáns?

Nem zárható ki, hogy újabb Covid-variáns áll a háttérben, amit alátámaszthat az is, hogy a szennyvízben az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedik a koronavírus koncentrációja. Egy új koronavírustörzs okozhat légúti tünetek mellett akár hasfájást, illetve hasmenést is. De RSV-vírus is állhat a háttérben.