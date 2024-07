Kaptak egy kis haladékot a felsőoktatásba jelentkezők: az új határidő ma jár le!

Nagyon meleg lesz ma is

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden is folytatódik a kánikula és napközben 36 fok lesz a fővárosban. Éjszaka viszont 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet, és a szél is enyhít majd a hőérzetünkön, mivel 26km/h-val fog fújni napközben. Eshet is, de maximum 1mm-nyi eső valószínű, az is elszórtan, dörgéssel, villámlással kísérve.

Ma zárul a Hallerfeszt

A közösségi minifesztivált utolsó napjához érkezett. A Haller parkban ma (Budapest IX. kerület) 16:00 órakor fellép DJ Clandestino, majd a CSÁO! Drámapedagógiai műhely tematikus foglalkozása lesz látható, 17:00 órakor nyit a Zenei Improvizációs műhely, 18:00 órakor pedig Allstars jammelés kezdődik.