Szerencsét hozhat a Vénusz jegyváltása ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz ma belép az Oroszlán jegyébe, ez nagyon kedvez önnek. Használja a mai nap kiemelkedő fizikai és mentális energiáját olyasmire, ami kiemelten fontos önnek. Haladjon előre egy fontos tervben. Ma nagyon erős a kisugárzása, sok segítője lesz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az ön uralkodó bolygója ma belép az Oroszlán jegyébe. Remek időszak ez a nehéz rokonokkal való találkozásra, hiszen az Oroszlán játékos energiáit felhasználva szinte bármit megúszhat… A szerelemben a komoly, hosszú távú elköteleződést hozza fókuszba.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma meghívást kaphat valahová, de talán nincs igazán kedve hozzá. Pedig a változatosság jó dolog, ráadásul egy új közeg mindig inspirációt nyújt önnek. Fogadja el, amit felkínálnak és lépjen ki egy kicsit a megszokott rutinból, mert igenis nagyon jó élmények érik majd!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A pénzügyeire nagyon jól hat a Vénusz jegyváltása, most valamiben szerencse érheti. Emellett érdemes áttekinteni, honnan, hová folyik a pénz ön körül. Ma egy fontos döntést hozhat meg ezen a területen.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Vénusz ma belép a jegyébe. A most következő időszakban azt tapasztalhatja majd, hogy mindenki az ön társaságát keresi. Nagyon vonzó és népszerű lesz. A pénzügyekben is bőséget hoz ez a periódus, hiszen a Vénusz nemcsak a szerelem, hanem a pénz és a kis szerencse bolygója is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma egy fontos kérdésben kell döntenie. Gondolja hát végig mindkét verzió előnyeit és hátrányait és végül hívja segítségül a megérzéseit is. A megfelelő pillanatban meg fogja látni a helyes utat. A Hold a jegyében jár, és felerősíti az intuícióját.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most igazán felébred önben az ambíció, mert egy olyan témával találkozik, ami izgalmas, és ön bizonyítani akar. A szerelmi életében is szenvedély és romantika várhatja, ideális ez a nap első randira.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Anyagi és érzelmi bőséget élhet meg a következő periódusban, amit most nyit meg a Vénusz jegyváltása. A mai napon azonban érheti bosszúság is: egy nagyzoló, vagy egocentrikus ember személyében!