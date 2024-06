Ezeket ne hagyd soha a kocsiban hőség idején

A legmelegebb évszakban parkoló járműveink, illetve a benne hagyott tárgyak is nagy veszélynek lehetnek kitéve, ha az egekbe szökik a hőmérséklet. Egy kis odafigyeléssel azonban megóvhatjuk őket a károsodástól – derül ki a Fanny magazin összeállításából.

Nézz körül a kocsiban, mielőtt kint hagyod az autód a tűző napon! (Fotó: Pexels/Adam Cole Photography – Képünk illusztráció)

Néhány perc is számít!

Még 5-10 perc is sok lehet egy kisgyereknek, de a házi kedvenceknek is a felforrósodott autóban, ezért, ha csak ennyi időre is kell kiszállnunk a kocsiból, akkor is vigyük magunkkal őket. A legtöbben tisztában vagyunk ezzel a kimondatlan szabállyal, mégis könnyen megfeledkezünk róla, amikor néhány perces elintéznivalónk akad.

Vigyázzunk az ételekkel

Tanácsos mindennemű harapnivalót kivenni az autóból, főként a főtt ételt, tejtermékeket és húsokat, és az ezekből készült szendvicseket, amik megromolhatnak a beltéri forróságban, ráadásul kellemetlen szagot is okozhatnak.

Robbanó dobozok

Bontatlan – főleg szénsavas – üdítőt, és alkoholos italt sem érdemes bent felejteni a járműben, hiszen ezek a fokozott hő hatására felrobbanhatnak.

Tűzveszélyes anyagok

Bármi, ami nyílt lángot indukálhat, jobb, ha az autón kívül marad kánikula idején. Ilyenek például az öngyújtó, az alkoholos fertőtlenítők, hígítószerek és festékek, melyek csomagolásán el is olvashatjuk, hány fok feletti hőmérséklet minősül kritikusnak.

Semmi műanyag!

A féktelen hőség a plasztik holmikra, például palackokra, flip-flop papucsra, bankkártyára, igazolványokra is veszélyt jelent. Ezért semmiképpen se hagyjuk ezeket olyan felületen, mint az első ülés, szélvédő, kalaptartó, ahol közvetlenül éri őket a nap, mert olvadásnak indulhatnak.

Vegyük ki a szemüveget!

Ez az eszköz jellemzően műanyag kerettel van ellátva, és a lencsék is tartalmazzák az összetevőt, ami miatt a belső forróságban eldeformálódhatnak, viselhetetlenné téve kedvenceinket.

Kimenekítendő készítmények

A kozmetikai krémeket, beleértve a napvédőt is, és a különféle sminktermékeket egyaránt vigyük magunkkal, amikor elhagyjuk a kocsit, mivel különösen folyósra melegedhetnek és megváltozhat a szerkezetük is. Hasonló a helyzet a gyógyszerekkel, ezek szintén veszthetnek a stabilitásukból és hatékonyságukból.