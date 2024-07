Szörnyű, vagy isteni finom? - ebből az állatból készít fagyit egy balatoni cukrász

"Ez nem csak nekünk jó, hiszen a benzinkutasnak és a kisboltosnak is jó, hiszen egy vendég, aki eddig eljön, nyilván nem csak nálunk költ, hiszen meg is szomjazik, illetve az autóját is meg kell tankolnia" – érvelt a cukrász, aki ígéri: a jövőben is előrukkol majd különlegességekkel. Már kapott felkérést a libamájsas fagylalt megalkotására, de azt még nem merte bevállalni, mondván, a belsőségek romlandók.