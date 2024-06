Vitézy: Az új főpolgármester megfelelő legitimációval rendelkezzen!

Látszik, hogy az újpesti papíron alig észrevehető a kihúzás, akár nyomdai hibának is betudható Fotó: facebook

A másik problémakör az elsőből fakad: volt, aki Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid neve mellé is tett ikszet. Szerinte a számlálóbiztosok azt hitték, így érvénytelenek a voksok. A Nemzeti Választási Iroda kézikönyve szerinte félreérthetően fogalmazott az ilyen helyzetekre vonatkozóan, annak egyik pontja azt írja, hogy az az érvénytelen, ahol a kiesett jelölt mellett is van × vagy + jel. Ebből gondolhatták azt a delegáltak, hogy amely lapon két név, Szentkirályi és Vitézy neve mellett is van jelölés, az érvénytelen.

A mi fellebbezésünknek az egyik kulcstényezője az, hogy sok érvényes szavazat lett érvénytelennek nyilvánítva emiatt is, miközben azok a választási jogszabályok szerint érvényesek voltak. Hozzánk 20 kerület 202 szavazóköréből érkezett olyan információ, hogy azokat a szavazólapokat, amelyeken két X szerepelt, érvénytelennek minősítették

–mondta. Hozzátette, hogy kizárólag a rendelkezésére álló jogi eszközöket használja, így ha kiderül, hogy Karácsony így is nyer, akkor gratulálni fog neki, és mindenkivel vitában fog állni, aki ezt megkérdőjelezi.

Vitézy azt mondta, ha az NVI nem számoltatja újra a voksokat, készek a Kúriára, majd az Alkotmánybíróságra vinni az ügyet.

