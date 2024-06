Egy magyar szabadalmaztatta és te is használod! – ma 81 éves a találmány

81 évvel ezelőtt ebben az országban szabadalmaztatták a golyóstollat

1943. június 10-én, azaz éppen 81 évvel ezelőtt Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat, méghozzá a véglegesített technológiájú, ma is használt változatot. A Bíró-féle golyóstoll gyorsan elterjedt, például az amerikai hadsereg 20 ezer darabot rendelt. A gazdaságos és megbízható golyóstollak gyártását a hosszas kísérletezés mellett a modern kémia és a huszadik századi precíziós gyártás tette lehetővé. Érdekesség, hogy 1938-ban két szabadalmat Magyarországon is bejegyeztetett a toll találmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja. A sok más találmánnyal is rendelkező Bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29. az argentin feltalálók napja.

Ma 81 éves a golyóstoll. A fotó illusztráció – Fotó: Mediaworks archívum

Június 10-e a kézművesség világnapja

2014. október 18-án a Kézművesek Világtanácsának 50. évfordulója alkalmából az Erdélyi Kézmíves Céh indította újra a kézművesek világnapjának mozgalmát, egyrészt saját rendezvények szervezésével, másrészt egy „világra szóló” kézműves eseménynaptár segítségével igyekezve összehangolni és népszerűsíteni mindazokat a rendezvényeket, amelyeket ebből az alkalomból szerveznek a földkerekség bármely szegletében. A Kézművesek Világtanácsával és más szakmai fórumokkal történő egyeztetések eredményeképpen azért esett a választás június 10-re, mert ez a dátum a Kézműves Világtanács (World Crafts Council) 1964-ben történő megalakulásának dátuma is – olvasható a Wikipédián.

Ma van a szecesszió világnapja is

A szecesszió világnapja 2013 óta minden év június 10-én tartott építészeti, kulturális világnap. Ezen a napon a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik a századforduló egyedülálló művészeti irányzatát bemutató programsorozathoz. A magyar kezdeményezésű szecesszió világnapja a katalán Antoni Gaudí és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódik – mindketten június 10-én hunytak el.