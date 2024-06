Egy egyszerű tipp a súrolás mentesen is tiszta sütőért! Mutatjuk, mit csinálj

Kevés olyan embert látni, akinek a sütő megtisztítása lenne a kedvenc házi munkája. Nem véletlen ez, ugyanis annyira idő és energia igényes általában a zsíros és olajos szennyeződések letakarítása, hogy az egy külön program szokott lenni a takarító munkákon felül. A sütőlőlap, és a gáztűzhely aprólékos lesikálásához ráadásul néha erő is szükséges, hogy egy-egy makacs folt örökre eltűnjön a konyhából. A Lemons & Lavender and Laundry takarítócég alapítója és szakértője Erin most megosztotta a legegyszerűbb módját a sütő tisztán tartásának.

Egyszerű módon tisztíthatjuk meg a zsírfoltos tűzhelyünket /Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A szakértő szerint van egy szer, ami a legjobb barátunk, ha a makacs szennyeződések eltávolítása a célunk, ez pedig nem más, mint a szódabikarbóna.

Be kell vallanom, hogy soha nem figyeltem igazán a sütő ajtajának belső részére. Egyszerűen figyelmen kívül hagytam a tényt, hogy évek óta gyűlik rajta az ételmaradék. Rengeteg tipp meg trükk van a megtisztításához, de nekem egyetlen szer vált be igazán, ami nem más mint a szódabikarbóna. A szódabikarbóna lúgos, ami azt jelenti, hogy magas a pH-értéke, képes lebontani a savas anyagokat, például a zsírt és az oda égett ételt. Enyhén oldó hatású, így könnyedén letörölhetjük vele a szennyeződéseket, anélkül, hogy megkarcolnánk az üveget

- számot be róla Erin a Mirrornak. A szakértő kifejtette a szódabikarbónás takarítás lépéseit is.

1. A szódabikarbónára, egy nedves szivacsra, és esetleg egy karmentesen súroló lapra lesz szükségünk

2.Bőségesen szórjunk szódabikarbónát a felületre, majd a megnedvesített súrolópárnával addig kenegetjük a szódabikarbónát, amíg egy sűrű paszta nem képződik belőle a felületen

3.Ha nincs elég paszta a felületen, akkor szórjunk rá több szódabikarbónát és vizet

4.Hagyjuk rajta a sűrű anyagot a felületen 30-60 percig

5.Amikor lejárt az idő, akkor már könnyedén le kell, hogy jöjjön a kosz a felületekről a nedves törlő segítségével

6.Ha lejöttek a foltok, ideje még egyszer egy nedves törlőkendővel eltávolítani az összes szódabikarbónát a felületről

- zárta tippjeit Erin.