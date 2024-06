Így űzheted el a meztelen csigákat örökre a kertedből

Valóságos meztelen csiga invázió indult be hazánkban az elmúlt hetek időjárása miatt, megkeserítve a kerttulajdonosok életét. A csupasz csigák egyetlen éjszaka alatt képesek ugart csinálni a kertekből, így nem csoda, hogy oly sokan egy csapásra szeretnének megszabadulni tőlük. Természetesen a meztelen csigákat a föld színéről nem lehet eltörölni, azonban néhány praktikával ritkíthatjuk a számukat, vagy akár örökre is elüldözhetjük őket kertünkből. Mutatjuk!

A meztelen csigák egy éjszaka alatt képesek lerágni az egész kertet Fotó: pexels.com

Az egész országot lázban tartja a kérdés: hogyan szabadulhatunk meg a meztelen csigáktól. A jó hír, hogy számtalan jól bevált praktika létezik ellenük. A legegyszerűbb megoldás, hogy nem űzzük el a meztelen csigák ellenségeit — sün, vakond, gyík — a kertünkből, vagy esetleg újabb ellenségeket hozunk a házhoz. Az indiai futókacsa és a tyúk rendkívüli érzékkel szagolja ki a meztelen csigákat és azok petéit, így egyszerre akár több száz ellenségtől is megszabadít bennünket. Természetesen a csigariasztó növények is hasznosak, így érdemes begóniát, fekete ribizlit vagy paradicsomot ültetni a kertünkbe. A következő lehetőség az, hogy nedvesség elvonó szerekkel, terményekkel — só, gipsz, szódabikarbóna, hamu, macskaalom, búzakorpa — szórjuk be az útvonalukat, mely kiszárítja a testüket ezzel megbénítva, vagy akár teljesen kiszárítva őket.

A meztelen csigák ellen több praktika is beválhat Fotó: Tomasz Klejdysz

A másik közkedvelt megoldás ellenük a sörcsapda, melybe előszeretettel belesétálnak, vesztükre. Az sem rossz megoldás, ha szalmával vagy mulccsal borítjuk be a veteményest, ugyanis ez valóságos akadálypálya lesz a csigáknak. Ha azonban valóban szeretnéd elűzni a kertedből a meztelen csigákat, szórj a veteményesed köré tojáshéjat, ugyanis a hegyes és szúrós akadályokon a csigák nem szívesen mennek át, ugyanis megsérti a testüket. Ha azonban a csigák ellenállóbbak lettek az elmúlt időszakban és már a tojáshéj sem hatja meg őket, a legegyszerűbb megoldás az, ha esténként lámpafénynél összeszedjük őket, vagy magas ágyásokba ültetünk, amit jóval nehezebben tudnak megközelíteni ezek a puhatestűek.