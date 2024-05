Itt a bizonyíték: ez a leghatásosabb módszer a meztelencsiga-invázió ellen

Már hetek óta, szinte a csapból is a meztelencsigák folynak, így nem véletlen, hogy lépten-nyomon beléjük ütközünk. Mára szinte nincs olyan kert Magyarországon, ahol ne jelentek volna meg a csúszómászók, így szinte minden egyes internetes közösségben téma, hogyan lehetne megszabadulni tőlük. A mindenkit foglalkoztató kérdés olvasónkat, a hobbikertész Alexandrát is lázba hozta, ezért úgy döntött, belevág egy kísérletbe, mely az első pillanattól kezdve működött, és most 3 nap múlva valódi eredményről számolt be.

Hullanak a meztelencsigák Alexandráék kertjében (Olvasói fotó)

Harmadik este beszámolója. Most már a környék összes csigája nálunk vacsorázik! De találtam áldozatokat is, úgyhogy etetünk tovább

– számol be az eredményről egy kertészeti Facebook-csoportban Alexandra, aki korábban elmesélte lapunknak, hogyan is néz ki a kísérlet, amibe belekezdett. A kétgyermekes családanya a meztelencsigák elleni csodafegyvert kereste, amikor egy kertészeti Facebook-csoportban belebotlott egy ígéretesnek tűnő lehetőségbe: a meztelencsigák elleni csodaszer a búzakorpa, melynek a kártevők képtelenek ellenállni és ez a vesztüket okozza.

Alexandra alig várja, hogy megszabaduljon a meztelen csigáktól (Olvasói fotó)

Az első napokban azt vettem észre, hogy a búzakorpa köré gyűlnek a csigák és valóban megeszik, mert fogyott a kupac. Ez a termény nagyon olcsó és bármelyik takarmányboltban beszerezhető

– magyarázta korábban lapunknak Alexandra, aki szerint a kísérlet akkor működik, ha a csigák néhány nap múlva elkezdenek elhullani, ugyanis a búzakorpának nagy a vízfelvevő képessége, így belülről kiszárítja a mohó károkozókat. A Nógrád vármegyei Nagyréden élő Alexandra kizárólag hobbiból kertészkedik, de rendkívül fontos neki, hogy vegyszermentes, szezonális zöldséget és gyümölcsöt tehessen a családja asztalára, így hosszú távú sikert vár a meztelencsiga-csapdától. Természetesen a lurkók alig várják, hogy a csigák helyett ők lakmározhassanak az idei mézédes epertermésből.