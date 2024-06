Brutális hőhullám éri el a térségünket, így készülhetsz fel

Az utóbbi néhány nap záporos, zivataros, szélben gazdag időjárása után pénteken egyre jobban tapasztalható az a változás, ami nem csak a következő néhány napot befolyásolja.

A jövő hét közepére visszatér a nyári kánikula a térségbe

Fotó: Máté Krisztián/Metropol/Képünk illusztráció

Pénteken tovább emelkedik a hőmérséklet, a hétvégére már 30 fok közelébe is mehetünk, ami az arra érzékenyeket nagyon megviseli majd, így nem mindenki örülhet

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Majd folytatta: „Brutális hőhullám készülődik, ami a hétvégétől fog kialakulni és ez komoly következményekkel fenyeget: jövő hét közepére már 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletre kell számítanunk, ez pedig az a hőmérsékleti tartomány, mely az időjárásra érzékeny emberek számára komoly kockázattal jár. Ám nemcsak az ő szervezetüket viseli meg.”

Már pénteken is érezhetők a melegfronti jellegű hatások, így az arra érzékenyek fejfájást, bágyadtságot, figyelmetlenséget, szédülést tapasztalhatnak. Ez azonban még mindig eltörpül amellett, ami a hétvégén várható, különösen vasárnap. Az egyre növekvő nappali és éjszakai hőmérséklet addigra ugyanis kánikulává alakul, ezzel több nehéz napot okozva.

Érdemes a hétvégét pihenéssel tölteni, aki csak teheti, menjen a szabadba!

– javasolta a meteogyógyász, majd hozzátette: „ A nagy hőterhelésből adódóan többféle problémára kell majd felkészítsük a szervezetünket!”

Érdemes áthűteni a lakást, mert egy-két napot nyerhetünk vele, ami az alvási problémákkal fenyegető időszak előtt sokat számít. A déli órákban pedig ajánlott kizárni a napot: csukjuk be az ablakokat, sötétítsünk be! Ha eddig nem tettük, készítsük elő és takarítsuk le a ventilátorokat és a klímákat, mert a jövő héten olyan mértékű lesz a hőség, amire már most érdemes felkészülni.

A melegedéssel együtt a pollenterhelés is erősödik péntektől, ami nem kíméli az allergiásokat. A pázsitfűfélék és a csalán pollenkoncentrációja országosan közepes-magas, helyenként nagyon magas tartományban alakul, az útifűé alacsony-közepes szintet érhet el. A fák közül a szelídgesztenye és a hárs pollenkoncentrációja alacsony, helyenként a közepes tartományban alakul. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően magas, illetve nagyon magas tartományban alakulhat.