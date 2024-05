Századfordulós polgári ház vált patkánytanyává Budapest belvárosában – Videó

Békés belvárosi álomházként tekintett a hatodik kerületi társasházra B. Áron, amikor öt évvel ezelőtt, 2018-ban beköltözött a lakásába. A tulajdonos nagy reményekkel érkezett a Szinyei Merse utca 32.-be, ám amióta megjelentek a patkányok a házban, ha teheti, még a saját lakását is kerüli.

Galambürülék és patkányok között kell élnie a lakóknak egy terézvárosi társasházban / Fotó: Metropol olvasó

„Amikor idejöttem, büszke hatodik kerületi lakos akartam lenni. Imádtam itt lakni, de ami itt folyik, az förtelem! Lakásvásárláskor jobban szét kellett volna nézzek, akkor talán nem jöttem volna ide… ” – kezdte el mesélni Áron.

„Itt gyerekek is élnek”

A 38 éves férfi szerint nyáron irdatlan bűz terjeng a házban, éjjel-nappal patkányok szaladgálnak a folyosószinteken.

Ezek nem félnek az emberektől! Legutóbb, május elején bevásárlásból jövet méretes példányok szaladgáltak a folyosókon. Utána, még aznap este, az egyik szomszéd anyuka sikított, hogy »ott egy patkány!«. Ez az állapot szinte mindennapos

– folytatta.

A lakók egy patkánytanyában élnek: szerintük a kosz, a sittes zsákhegyek a pincében és a cselédlépcsőnél lévő szemét miatt költözhettek be az veszélyes állatok – ráadásul a ház is ázik, a galambok is beköltöztek a padlásra. „A nyolcvanéves szomszédommal mentünk fel megnézni, mi van ott. Borzalom! A folyosókon a patkányok keresnek, kutatnak állandóan. Aggódunk, mert itt gyerekek is élnek, és a földre leesett játékuk hozzáérhet patkányürülékhez, a vizeletükhöz, amit utána a szájukba is vehetnek. Ez nagyon veszélyes” – részletezte Áron.

„Hogy történhet meg itt ilyen?”

Az épületben 25 lakás van, amelyből 5 önkormányzati tulajdonban van, Áron ezért sem érti, miért nem tesz valamit a kerületi vezetés, miközben folyamatosan jelzik a problémát.

Az önkormányzattal évek óta levelezek a patkányok és a galambok miatt, egyszerűen válaszra sem méltatnak! Nincs változás! Mintha természetes lenne, hogy itt vannak velünk a patkányok…

– mondta Áron, aki a társasházkezelőnek, az ÁNTSZ felé és a katasztrófavédelemnek is jelezte már a társasházban uralkodó állapotokat.

Malteres zsákok, szeméthegyek között szaladgálnak a patkányok a házban / Fotó: Metropol olvasó

A fiatal férfi videón is megörökítette a házban lakó patkányokat. Ezt itt tudod megnézni:

„Egyszerűen nem értem, miért nem tesznek semmit! Terézváros a világörökség része, itt van egy köpésre a Kodály körönd, ahol turisták járnak. Hogy történhet meg itt ilyen?” – zárta szavait Áron.