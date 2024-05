Íme Karácsony Gergely mérlege: 135 ígéretéből 42 apróságot valósított meg – és semmi fontosat...

Bár Karácsony Gergely nagy elánnal indult a 2019-es választáson, akkori 135 ígéretéből azóta csupán 42-t valósított meg, ezek is csip-csup dolgok voltak – a kaotikus, dugókat okozó biciklisávokon kívül nem is jut semmi az eszünkbe.

Lássuk, mit ígért, és mit valósított meg Karácsony Fotó: Mediaworks

A Blahát, Lánchidat Tarlós terveit lebutítva, drágábban és késlekedve csinálta meg, de ő nem kezdett semmi újba, az érkező alacsonypadlós buszok tenderét még az előző városvezetés intézte, ő nem kötött újat... Valójában a „csődpolgármester” négy és fél évig nem csinált semmit: ha nem miniszterelnöki ambíciói és az országjárás kötötte le, akkor leginkább Facebookozott. Közösségi oldalán volt, hogy többször is bejelentette ugyanazt a projektet –hátha nem tűnik fel senkinek... Például a pesti fonódó villamos létrehozását háromszor, miközben mind a mai napig nem készült el csak egy néhány méteres, kanyarnyi sínpár a Haller utca és a Soroksári út kereszteződésében.

Karácsony a semmittevést utólag azzal magyarázza, hogy ő 2019-ben nem 5, hanem 10 -15 évre, sőt 50-re ígért… Ezért hát most is megígér mindent újra. Vagyis a következő 5 évben ne számítsunk tőle tettekre, csak újabb dumákra...

Karácsony hazugsággal palástol

Szentkirályi Alexandra sorra veszi Karácsony teljesítettlen ígéreteit, de számos esetben le is buktatta a "csődpolgármestert". Legutóbb a tíz éves autók kitiltásának és a rakpart teljes autómentessé tételének titkos tervének leleplezésével Fotó: Szigetváry Zsolt

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármesterjelöltje a jelenséggel kapcsolatban úgy vélekedett: "Karácsony „következő ciklusban” Gergely nem ismer lehetetlent, hazugságait újabb hazugsággal palástolja, miközben hülyének nézi a budapestieket”. Szerinte a főpolgármester a csillagokat is leígérte korábbi kampányában, most pedig ugyan azokra a hazug ígéreteire szeretne kérni még egy ciklust, de a budapestieket nem lehet átverni. Szentkirályi el is indította a Kamumétert, amiben egyesével végigmegy Karácsony meg nem valósított ígéretein.

Ígérte, mégsincs zöld Városháza park

Ízelítő, a következő ciklusra tolt Városháza parkból Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A „csődpolgármester” például a Városháza park megvalósítását is több cikluson átívelő ígéretként magyarázza utólag, ami megmosolyogtató, mivel egy parkoló felszámolásáról van szó, amire ezek szerint 10 évet kellene várni, hiszen a következő ciklusra ígéri most. Csak a napokban préselt ki magából egy lebutított pop-up verziót, miután Szentkirályi Alexandra videóban mutatta be a park változatlan állapotát. Nehéz elképzelni ezek után, hogyan várhatunk akkor Karácsonytól komolyabb, mondjuk újabb metró- vagy villamosvonalakat...

Az alábbi videónak köszönhető, hogy a "csődpolgármester" legalább egy pop-up verziót kisajtolt magából a napokban, ha már a teljes parkot nem is hozta létre.



A nem létező rakpart-plázs

„Folyamatban van, „mindjárt” kész” – Ezt mondta interjújában Karácsony Gergely, aki ebben a kérdésben sem jutott el 4,5 év alatt komolyabb mérföldkőhöz. Vitézy Dávid főpolgármesterjelölt így reagált a „csődpolgármester” kijelentésére.

„Egész pontosan ugyanez volt a státusz 5 éve is – 2019-re a tervezés jóformán kész volt, Tarlós így zárta a ciklusát. Aztán nem történt évekig semmi. 2022-ben a parlamenti választás után Karácsony bevallotta: „A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá”.

Az autók végleges kitiltására vonatkozó terv már kész

Szentkirályi Alexandra be is mutatta a Karácsonyék által elfogadott tervet, amivel végleg lezárnák a Pesti alsó rakpartot az autósok elől. „A főpolgármester személyesen fogadtatta el a baloldali irányítású Közgyűléssel a rakpart lezárásának tervét. Ezzel az utolsó szöget is bevernék a fővárosi közlekedés koporsójába. Úgy látszik ez az ő személyes őrülete, hiába mérte fel az Autóklub és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is, hogy ezt a budapestiek nem akarják, ez Karácsonyt egyáltalán nem érdekli” – jegyezte meg közösségi oldalán.



Idén is szauna lesz a 3-as metrón

Nem klimatizáltatta a metrószerelvényeket Karácsony. Pedig ő és párbeszédes párttársai a 2019-es önkormányzati választási kampányban – még ellenzékből – hangosan követelték a klímaberendezéseket a 3-as metróra.

A Deák téri metróállomáson egy szál törülközőben ücsörgő Tordai Bence és politikustársai a klímát követelték „szaunázva”, ehhez képest Karácsony sem oldotta meg a kérdést Fotó: Facebook

Karácsony Gergely ígéretei, amelyek nem valósultak meg

A Metropol összegyűjtött néhányat azokból az ígéretekből, amelyeket a „csődpolgármester” 2019-ben mondott, de nem valósított meg. A semmittevés látványos, hiszen sok ígérethez még pénz sem kellett volna.

A közterületi hajléktalanság visszaszorítása.

Jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot.

Fejleszti a közbiztonságot: 3 év alatt 2000 új térfigyelő kamerát szereltet fel.

Megszünteti a lakhatási válságot a nonprofit lakásszektor növelésével.

Újraindítja a panelprogramot.

Letöri az albérletárakat.

Non-stop online és telefonos ügyfélszolgálat, információs központ a közszolgáltatásokkal és hivatali ügyintézéssel kapcsolatban.

Budapesti Régiós Egyeztető Fórum az érintett önkormányzatokkal való együttműködéshez.

Budapest új főteret kap.

Akár beépítési tilalommal is megvédik a városi szélcsatornákat.

Antikorrupciós kutatószoba, ahol a lakosok és az újságírók szabadon kutathatják a szerződéseket és jegyzőkönyveket.

Az elővárosi hajózás fejlesztésére új, korszerű, hajók.

Együttműködés a Budapesten működő nagy kereskedelmi láncokkal, hogy azok beszüntessék az egyszer használatos műanyag eszközök használatát, valamint csökkentsék a műanyagok használatát a termékek csomagolásában.

A dízeljárművek használatának visszaszorítása pozitív és negatív ösztönzők alkalmazása.

Szigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés lesz a családoknál.

Támogatni fogja a közműdíj- és lakbérhátralékos családokat.

Megfelelő tüzelőanyagot biztosít a rászorulóknak.

Támogatja a romákat (roma összművészeti intézmény, budapesti roma rádió).

Antikorrupciós fehér- és feketelistát hoz létre.

Támogatja a vállalkozások energiahatékonyságot növelő beavatkozásait.

Bevezeti a közlekedési alapjövedelmet.

Fejleszti a metrókat.

Lesz Budán is trolibusz.

Minden budapesti újszülött tiszteletére egy új fát ültet.

Létrehozza a Budapesti Tudományos Akadémiát.

Létrejön a Budapesti Állatvédelmi Charta.

Mennyi szép ígéret a 2019-es, kampányoló Karácsony Gergelytől... Most újra megígérheti nyugodtan őket, hiszen semmit sem csinált az elmúlt 5 évben.